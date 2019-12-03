تقرير - بوكيتينو يرغب في تدريب مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

يرغب ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق في أن يصبح المدرب الجديد لنادي مانشستر يونايتد في حالة رحيل المدرب الحالي أولي جونار سولشاير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" البريطانية.

وقال التقرير إن بوكيتينو ما زال خيارا محتملا للغاية لتدريب يونايتد خاصة وأنه كان مطروحا ليخلف جوزيه مورينيو قبل إقالته من تدريب يونايتد في ديسمبر 2018.

ويرغب المدرب الأرجنتيني في أن يصبح مدرب الشياطين الحمر، خاصة وأنها رغبة قديمة أرادها بعد نهاية موسم 2018-2019، لكن ما قدمه سولشاير منذ تولي المهمة في ديسمبر بانتصاره في 14 من 19 مباراة خاضها ثم إقصاء باريس سان جيرمان دفع إدارة مانشستر يونايتد للانتظار.

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وألمح التقرير إلى أن دانييل ليفي رئيس توتنام قد وضع بعض العوائق لكي يمنع بوكيتينو من تدريب أي فريق منافس خلال الموسم الجاري أثناء فسخ العقد.

وكرر التقرير ما نشره ديفيد أورنيستين الصحفي الموثوق عبر موقع "ذا أثليتك" أن المدرب الأرجنتيني ضمن الخيارات المطلوبة في أرسنال لخلافة أوناي إيمري، حتى أن هناك محادثات قد تمت بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن بايرن ميونيخ بدوره يدرس خيار التعاقد مع بوكيتينو، بجانب وجود اهتمام من ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وأتم التقرير الذي كتبه صامويل لوكهرست رئيس قسم مانشستر يونايتد في الصحيفة ب: "حتى الآن مانشستر يونايتد ليس لديه نية في تغيير المدرب بل ويدعم سولشاير".

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