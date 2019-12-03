تقرير - أرسنال وإيفرتون مهتمان بخدمات مارسيلينو

أبدى فريقا أرسنال وإيفرتون اهتماما بالحصول على خدمات مارسيلينو مدرب فالنسيا السابق، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن نادي أرسنال مازال يبحث عن مدرب جديد لفريقه بعد إقالة أوناي إيمري، ومارسيلنو ضمن الخيارات المطروحة أمام الإدارة.

على الجانب الآخر، إيفرتون، على بعد نقطتين من مراكز الهبوط، والضغط يتزايد على ماركو سيلفا مدرب الفريق الذي قد يُقال من منصبه.

إيفرتون تنتظره مواجهات ليفربول يوم الأربعاء ثم تشيلسي يوم السبت وبعد ذلك مانشستر يونايتد يوم 15 من الشهر الجاري.

مارسيلينو تولى تدريب فالنسيا في مايو 2017 ووقع على عقد يمتد لموسمين وقتها، ونجح في الفوز بكأس الملك في موسمه الأول مع الفريق بعد أن فاز ضد برشلونة 2-1 في النهائي، وقدم الفريق مستوى جيدا تحت إمرته.

وفي 11 سبتمبر 2019 أعلن فالنسيا عن إقالته من منصبه، بعد خلال طويل بينه وبين بيتر ليم رئيس النادي.

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