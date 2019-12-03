تذكرتي تعلن كيفية حضور مباراة الأهلي والهلال

أعلنت شركة تذكرتي يوم الثلاثاء كيفية حضور الجمهور لمباراة الأهلي والهلال السوداني يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقالت الشركة إن الحامل لبطاقة مشجع أهلاوي وبطاقة مشجع من موقع تذكرتي، يستطيع حجز تذكرة للمباراة عبر الموقع الرسمي للأهلي.

وتبلغ قيمة تذكرة الدرجة الثالثة 50 جنيها، الدرجة الثانية 75 جنيها، الدرجة الأولى يسار 100 جنيه، المقصورة الجانبية 200 جنيه، والمقصورة الرئيسية 300 جنيه.

وشددت الشركة أنها لن تسلم تذكرة المباراة لمن حجزها إلا عن طريق بطاقة المشجع.

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ويستضيف الأهلي فريق الهلال في ملعب السلام الساعة التاسعة مساء.

ويبحث المارد الأحمر عن أول فوز في دور المجموعات بعدما خسر بهدف ضد مضيفه النجم الساحلي في الجولة الأولى.

وقبل ذلك، يستضيف الفريق بني سويف يوم الثلاثاء في دور الـ32 لكأس مصر في لقاء متوقع أن يمنح فيه المدرب ريني فايلر راحة للعديد من عناصره الأساسية.

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