تقرير - سولشاير أخبر لاعبيه أنه سيُقال إذا خسر من توتنام

أخبر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد لاعبيه أنه إذا ما تعرض فريقه للخسارة ضد توتنام في الدوري الإنجليزي فسيتم إقالته من منصبه، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن المدرب النرويجي يعاني من ضغط كبير من الإدارة خاصة بعد التعادل ضد أستون فيلا بنتيجة 2-2 على ملعب أولد ترافورد، والفريق يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.

وألمح التقرير أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام السابق متاح أمام مانشستر يونايتد كما أنه المرشح لخلافة سولشاير حال إقالته.

بوكيتينو قد غادر إنجلترا من أجل إجازة قصيرة في الأرجنتين، قبل أن يُصرح في وقت سابق أنه جاهز لتحد جديد في إنجلترا رغم أنه أقيل من منصبه فقط منذ مدة تقل عن الشهر.

وتولى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق تدريب توتنام خلفا لبوكيتينو، ويستعد لمواجهة الشياطين الحمر في أولد ترافورد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة توتنام في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

وأشارت "صن" إلى أن إد وودوارد المدير التنفيذي للشياطين الحمر قد تحدث في وقت سابق أنه ملتزم بتواجد سولشاير ومشروعه طويل الأمد في أولد ترافورد. لكن على ما يبدو، فإن إدارة يونايتد ليست مقتنعة بما يقدمه الفريق خاصة وأنه على بعد 6 نقاط من مراكز الهبوط.

وتولى سولشاير تدريب يونايتد في ديسمبر الماضي ليقدم مستوى أكثر من رائع حتى أنه أعاده للمنافسة على المراكز الـ4 الأولى ووصل لربع نهائي دوري الأبطال، لكن مع نهاية الموسم الماضي هبطت وتيرة الأداء تماما ليتواجد في المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي، حتى أن الفريق خسر 4 مباريات وتعادل مرتين في آخر 9 مباريات خلال الموسم الماضي.

خلال الموسم الحالي حقق مانشستر يونايتد الفوز في 4 مباريات من أصل 14 مباراة خاضها بالدوري، وخلال شهر نوفمبر الماضي خاض الفريق 6 مباريات فاز في مباراتين واحدة بالدوري الأوروبي ضد بارتيزان وأخرى في الدوري ضد برايتون، وخسر مرتين ضد أستانا الكازاخستاني وبورنموث، ثم تعادل مرتين على التوالي مع شيفيلد يونايتد وأستون فيلا.

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