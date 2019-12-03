محامي النقاز: عودته لـ الزمالك تتطلب عقدا جديدا.. العلاقة القانونية انتهت تماما

أكد أنيس بن ميم المحامي الخاص بظهير أيمن الزمالك، التونسي حمدي النقاز، أن العلاقة القانونية بين اللاعب والنادي انتهت تماما بعد فسخ التعاقد من طرف واحد.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وأشار بن ميم عبر قناة "القاهرة والناس" "حمدي لديه مستحقات تتجاوز راتب 4 أشهر، لقد استنفذنا الحلول الودية لصرف جزء منها، لذا تقدمنا بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وفقا للوائح الدولية، ومنحنا نادي الزمالك مهلة 15 يوما خلال الفترة من 12 إلى 27 نوفمبر".

واستدرك "إلا أن إدارة النادي لم تُحرك ساكنا سواء الرفض أو القبول أو الوعد، ثم فضلنا الانتظار لحين انتهاء مباراتي إنبي ثم مازيمبي، وبعدها يكون لكل حادث حديث ومنحنا مهلة إضافية 5 أيام، قبل أن نخطر النادي بإنهاء التعاقد عبر خطاب رسمي للفيفا بعد شكوى للاتحاد الدولي".

وأضاف مُحامي اللاعب التونسي "لم أشعر برغبة النقاز في الإسراع بمغادرة مصر لحين ترتيب أموره، واستمراره مع الزمالك صعب بأمانة في ظل تسريبات بأنه تقاضى كل مستحقاته، ولا أعلم هل هذه مناورة من مسؤولي الزمالك".

وشدد "لم نتقدم بالشكوى إلا بعد التأكد من سلامة موقفه القانوني، الآن حمدي النقاز لاعب حر، لا توجد علاقة قانونية بينه وبين الزمالك، قانونا لابد من تعاقد جديد إذا أراد النادي الإبقاء على اللاعب".

وأتم المحامي التونسي تصريحاته "يحق لحمدي النقاز التوقيع لأي ناد في غضون دقيقة، فهو بالتأكيد سيغري عدة أندية لضمه، لأنه لاعب دولي ويلعب بناد كبير مثل الزمالك".

كان محامي حمدي النقاز أعلن في وقت سابق فسخ اللاعب تعاقده مع النادي بعد شكوى تقدم بها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم تقاضي مستحقاته (التفاصيل).

وتوج النقاز بـ4 بطولات مع الزمالك بواقع بطولتي كأس مصر وكأس الكونفدرالية وكأس السوبر المصري السعودي.

طالع أيضا

كيلليني: ريال مدريد سرق الكرة الذهبية من رونالدو

ماذا قالوا عن كارتيرون مدرب الزمالك الجديد

رونالدو أفضل لاعب في إيطاليا

ماذا فعل كارتيرون ضد الزمالك

النني يتألق في اكتساح بشيكتاش لقيصري سبور

الزمالك يواجه بريميرو في الدفاع الجوي