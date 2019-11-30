إصابة الونش

تعرض محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق يوم السبت ضد مضيفه مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ولم يقدر المدافع على إكمال المباراة ليغادر الملعب ويحل محله محمد عبد الغني.

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ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) وبريميرو دي أوجوستو (أنجولا) وزيسكو يونايتد (زامبيا).

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد الإطاحة بديكاداها الصومالي وجينيراسيون فوت السنغالي.

ويستضيف الزمالك بعد أسبوع فريق بريميرو في الجولة الثانية، وقبل ذلك يواجه الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر يوم الأربعاء.

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