تشكيل الزمالك - بن شرقي وحازم إمام يقودان الفارس الأبيض ضد مازيمبي

أعلن الزمالك تشكيلته الأساسية لمباراة يوم السبت ضد مضيفه مازيمبي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفضل المدرب الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" أن يبدأ أشرف بن شرقي المغربي المباراة بدلا من محمد حسن، على أن يلعب الأول كصانع ألعاب وبجواره أحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم.

وسيلعب حازم إمام بجوار فرجاني ساسي العائد للمشاركة بعدما أبعده الإيقاف عن مواجهة إنبي في الدوري المصري الممتاز.

ويفتقد الزمالك لأحد أفضل لاعبيه بسبب الإصابة، طارق حامد.

وتشكيل الزمالك في المباراة هو:

حارس المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حمدي النقاز

وسط الملعب: أحمد سيد "زيزو" - ساسي - بن شرقي - حازم إمام - محمد أوناجم

المهاجم: مصطفى محمد

تشكيل مباراة الزمالك ومازيمبي بدوري ابطال افريقيا. 📝 ⚽️ pic.twitter.com/fDDujkijPg — Zamalek SC (@ZSCOfficial) November 30, 2019

البدلاء: محمد أبو جبل - محمد عبد الغني - عمر السعيد - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي - محمد عبد الشافي - محمد حسن

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بي إن سبورتس 1.

ويلعب الزمالك في المجموعة الأولى التي تضم مازيمبي (الكونغو الديموقراطية) وبريميرو دي أوجوستو (أنجولا) وزيسكو يونايتد (زامبيا).

وتأهل الزمالك لدور المجموعات بعد الإطاحة بديكاداها الصومالي وجينيراسيون فوت السنغالي.

ويستضيف الزمالك بعد أسبوع فريق بريميرو في الجولة الثانية، وقبل ذلك يواجه الشرقية في دور الـ32 لكأس مصر يوم الأربعاء.

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