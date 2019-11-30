إيمري يشكر أرسنال.. ولويز: خذلناك يا مدرب!

وجه أوناي إيمري المدرب السابق لأرسنال الشكر لجمهور النادي وإدارته على الفترة التي قضاها قائدا للفريق، ومن جانبه، أعرب ديفيد لويز مدافع المدفعجية عن حزنه لرحيل الإسباني.

وقال إيمري في بيان نشره موقع النادي الإنجليزي:"كان شرفا لي تدريب أرسنال. أشكر الجمهور من كل قلبي لأنه ساعدني على أن أفهم وأشعر بعظمة أرسنال. لكل من ساندنا من أي ركن في العالم، لكل من جاء لملعب الإمارات، لكل من انتظر في البرد والمطر ليحييني بعد المباراة. أود قول إنني عملت بشغف والتزام وكد، لم أود أكثر من تحقيق نتائج إيجابية من أجلكم".

وواصل المدرب الأسبق لإشبيلية وباريس سان جيرمان "أشكر أيضا كل العاملين في أرسنال بسبب الطريقة التي عاملوني بها. عظمة أرسنال موجودة في كل مدير، مسؤول تنفيذي، موظف، مساعد ومتطوع. حتى آخر لحظة تعاملوا معي بصراحة تامة. كانت سنة ونصف مليئة بالمشاعر، لحظات عظيمة، لم يمر يوم دون أن أفكر كم كنت محظوظا بالعمل في هذا النادي ومع هؤلاء اللاعبين".

وأتم إيمري (48 عاما) "خضت تجارب كثيرة في كرة القدم، لكني استمتعت وتعلمت كثيرا في إنجلترا، في الدوري الممتاز، بشأن احترام المحترفين ونقاء اللعبة".

بعد فشل أرسنال في الفوز في سبع مباريات متتالية، وجدت إدارة النادي اللندني أن الأفضل هو إقالة إيمري وإسناد المهمة لمساعده واللاعب السابق للفريق، فريدي ليونبرج.

وخسر أرسنال يوم الخميس في الدوري الأوروبي على ملعبه بنتيجة 2-1 أمام اينتراخت فرانكفورت الألماني، وفي الدوري يحتل المركز الثامن.

من جانبه، أعرب البرازيلي لويز مدافع الفريق عن أسفه لرحيل إيمري وغرد في تويتر "يوم حزين للجميع، خاصة لأننا خذلناك يا مدرب، آسف!! شكرا لك وللطاقم الرائع على كل شيء!! أنت تعمل بكد كبير وبشغف لكرة القدم، قدوة دائما".

Sad day for everybody , especially because we let u down Boss,sorry !! Thank you and the amazing staff for everything !! You are a hard worker , passionate for football and a big example always , doesn’t matter the results ! Good luck for the future ! @UnaiEmery_ — David Luiz (@DavidLuiz_4) November 29, 2019

وتولى إيمري تدريب أرسنال في صيف عام 2018 خلفا للمدير الفني التاريخي للمدفعجية آرسين فينجر الفرنسي.

ولم يحقق أرسنال الفوز في سبع مباريات متتالية في كل البطولات وهو رقم لم يتحقق منذ عام 1992.

وقاد إيمري أرسنال في 78 مباراة فاز في 43 وخسر في 20 وتعادل في 15.

وسجل أرسنال تحت قيادة المدرب الإسباني 156 هدفا واستقبل 105 أهداف.

ولم يحقق إيمري أي بطولة مع أرسنال، أفضل إنجاز هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي قبل الهزيمة من تشيلسي.

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