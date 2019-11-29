كشف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، سر تألقه مؤخرا مع المقاولون العرب، والسبب وراء تسجيله للأهداف حين يشارك بديلا بصفة دائمة.

محمد سالم سجل هدفي المقاولون العرب في الفوز على الجونة مساء اليوم الجمعة.

وقال سالم في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "راض تماما عن مستواي هذا الموسم حتى الآن. سجلت أربعة أهداف وصنعت اثنين آخرين، وأرى كأنني عدت لبيتي، مثل السمك حين يخرج من المياه".

وأضاف "المقاولون العرب هو بيتي، وهو تميمة الحظ بالنسبة لي".

لاعب الزمالك الأسبق أتبع "سيكون من الصعب أن أترك النادي مرة أخرى، وسأكون دقيقا في اختياراتي.من المؤكد أنني لن أخرج إلا للاحتراف الخارجي".

سالم تحدث أيضا عن تألقه الدائم كبديل، فقال "نعم أجيد ذلك منذ فترة طويلة، تحديدا منذ كان حسن شحاتة مدربي في المقاولون العرب عندما صعدت للفريق الأول، وكان يتبع معي نفس سياسة محمد ناجي (جدو). يدفع بي بديلا وأسجل الأهداف".

وعن السر في هذا، قال سالم "أحرزت معه 7 أهداف في الدوري الممتاز بنفس الطريقة عندما كنت صغيرا، والسر في ذلك أن معدل تركيزي في 30 دقيقة مثلا يكون أكبر من تركيزي لو شاركت كأساسي".

وأتبع "أركز على تسجيل الأهداف، ويكون لدي إمكانية أن أحرز هدف من منتصف فرصة".

سالم واصل "بالتأكيد عماد النحاس يبذل معنا مجهود كبير، ويعطي لي ثقة كبيرة أيضا عندما أشارك كبديل. دائما ما يحفزني معنويا، وهذا سبب تألقي مؤخرا".

صاحب الـ25 عاما تحدث أخيرا عن تصدر المقاولون العرب للدوري، فقال "نأخذ كل مباراة على حدا. لا نفكر في الصدارة الآن، ونريد فقط جمع النقاط، فالدور الاول لجمع النقاط، أما الدور الثاني لتحديد الأهداف. نحن حاليا نسير بشكل جيد بـ13 نقطة من 6 مباريات، وخسارة وحيدة أمام الزمالك".

وأتم "طموحي هو الانضمام لمنتخب مصر. بمعنى أدق العودة للمنتخب، ومن ثم الاحتراف بكل تأكيد".

محمد سالم يملك مباراة دولية عام 2015 مع منتخب مصر، وشارك فيها لمدة 34 دقيقة أمام مالاوي.

video:1

طالع أيضا

تعرف على موقف طارق حامد أمام مازيمبي

تصريحات مثيرة من مورينيو بسبب فاجعة لاعب يونايتد

هل تغيير حكم مواجهة الزمالك أمام مازيمبي

كلوب يرد على شوقي غريب

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر