بالفيديو – صواريخ قطرية.. العنابي يكتسح اليمن بسداسية في خليجي 24

فاز منتخب قطر على ضيفه اليمني بستة أهداف مقابل لا شيء على استاد خليفة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من خليجي 24.

تقدم عبد الكريم حسن بهدف أول في الدقيقة الـ31. عرضية فشل الدفاع في إبعادها، ليكملها عبد الكريم في المرمى.

وعاد عبد الكريم وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ37. تصويبة صاروخية سكنت الشباك ولم يستطع الأهلي التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، اكتمل الحفل بأربعة أهداف جديدة.

المعز علي حسن أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ57 برأسية.

ثم عاد عبد الكريم حسن ليكمل الهاتريك بهدف ثالث له ورابع لفريقه في الدقيقة الـ72.

عبد الله عبد السلام أضاف الهدف الخامس في الدقيقة الـ85 بتصويبة صاروخية جديدة.

ثم كان الختام بهدف سادس في الدقيقة الـ89 عن طريق أكرم عفيف، لينتهي اللقاء بفوز قطر بستة أهداف مقابل لا شيء.

فوز قطر رفع رصيدها للنقطة الثالثة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الإمارات، وخلف العراق صاحبة الصدارة برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد اليمن عند ثلاث نقاط وأصبحت أول المودعين للبطولة رسميا.

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