أورنستين: إدارة أرسنال تنظر لـ بوكيتينيو كخيار موثوق لخلافة إيمري

قنبلة مدوية قد نكون على موعد معها. مدرب توتنام السابق قد يكون المدير الفني الجديد لـ أرسنال. نعم نحن نتحدث عن ماوريسيو بوكيتينو.

الصحفي الموثوق دافيد أورنستين كشف في تقرير حصري له وجود اسم بوكيتينيو بالفعل ضمن الأسماء المرشحة لتدريب أرسنال.

أورنستين في تقريره مع صحيفة ذا أثلتيك أشار إلى "إدارة أرسنال تنظر بالفعل لـ بوكيتينيو كخيار موثوق ليصبح المدير الفني الجديد للفريق".

بوكيتينيو موقفه ليس واضحا حتى الآن من النظر لاحتمالية تدريب أرسنال من عدمه، وفقا لـ أورنستين.

الأرجنتيني صاحب الـ 47 عاما قضى 5 سنوات ونصف في قيادة توتنام، قبل أن يرحل بشكل غير متوقع ويحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

ورغم قيادة لـ توتنام عدو أرسنال "إلا أنه مرشح لقيادة المدفعجية"، وفقا للتقرير الأمريكي.

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ماوريسيو تحدث في وقت سابق عن رفضه تدريب أرسنال في حالة رحيله من توتنام، ولكن ما يحدث في عالم كرة القدم يُعلمنا جيدا بإن كل شيء وارد في كرة القدم.

أرسنال أقال الإسباني أوناي إيمري اليوم الجمعة، ليبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد ليخلف المدرب المؤقت فريدي ليونبرج.

وقاد بوكيتينيو توتنام في 293 مباراة ونجح في تحقيق 160 انتصارا وتعادل 60 مرة وخسر 73 مرة ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

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