برشلونة يعلن غياب ديمبيلي 10 أسابيع

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 19:22

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي - برشلونة - دورتموند

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي لمدة 10 أسابيع بسبب الإصابة.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وبدأ ديمبيلي مباراة فريقه ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكنه استبدل في الشوط الأول بسبب الإصابة ليغادر الملعب باكيا.

وكان برشلونة قد أوضح سابقا في بيان مقتضب أن ديمبيلي يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، قبل أن تثبت الفحوصات الطبية غيابه لـ10 أسابيع، بحسب الموقع الرسمي للفريق الكتالوني.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ميسي لا يرحم دورتموند.. برشلونة ينتصر بثلاثية ليتأهل وإنتر يشعل الصراع برشلونة يوضح إصابة ديمبيلي موندو ديبورتيفو: رئيس تحرير فرانس فوتبول تواجد في برشلونة بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية

وشارك ديمبيلي في 8 مباريات فقط هذا الموسم سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ بداية الموسم الجاري أجبرت الإصابات عثمان على الغياب عن 12 مباراة نتيجة الإصابات العضلية المتكررة.

40 مباراة هي إجمالي غيابات صاحب الـ22 عاما عن برشلونة منذ انضمامه في صيف 2017 قادما من بروسيا دورتموند الألماني.

وبذلك تأكد غياب ديمبيلي عن الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 18 ديسمبر المقبل، وعودته مع بداية العام الجديد، وبطبيعة الحال لن يتواجد الدولي الفرنسي أمام أتليتكو مدريد الأحد المقبل.

طالع أيضا

مؤتمر ميتشو: أعرف مازيمبي جيدا.. سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

رسميا – أرسنال يقيل إيمري

ليس أرتيتا.. تقارير: نونو سانتو المرشح الأول لتدريب أرسنال

7 مرشحين لتدريب أرسنال

مؤتمر سولشاير: عودة بوجبا ستكون بمثابة صفقة جديدة.. وسأصاب بالصداع

عثمان ديمبيلي برشلونة

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 30 دقيقة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 33 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق 38 دقيقة | إفريقيا
تفاصيل إصابة الونش 50 دقيقة | مصر
جاريدو لـ في الجول: مواجهة الأهلي كانت صعبة علي.. التحكيم لم يساعدنا وحاربنا بشرف 59 دقيقة | إفريقيا
جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك