الذئاب إلى الصدارة وهزيمة رابعة للجونة.. ثنائية محمد سالم تنصر المقاولون

انفرد المقاولون العرب بصدارة جدول ترتيب الدوري بعد الفوز على الجونة بهدفين.

وفاز المقاولون العرب على الجونة بهدفين مقابل لا شيء على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

سجل محمد سالم هدفا المقاولون العرب في الشوط الثاني من اللقاء.

وصف المباراة

سجل محمد سالم هدف المقاولون العرب الأول في الدقيقة الـ72. تسديدة من محمد طلعت يتصدي لها محمود الغرباوي، ولكن ترتد الكرة بغرابة لتجد محمد سالم يتابعها ويسكنها الشباك.

عاد محمد سالم وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ82. عرضية من معروف يوسف، قابلها سالم برأسية رائعة في المرمى.

وكاد محمد سالم يسجل الثالث في القيقة الـ87 من انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة معروف يوسف، لكن سالم سدد فوق المرمى هذه المرة، لينتهي اللقاء بفوز المقاولون العرب بهدفين.

فوز المقاولون العرب رفع رصيده للنقطة الـ13 مرتقيا للمركز الأول في الدوري من 6 مباريات، وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني بـ12 نقطة من 4 مباريات.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير بعد تلقيه الهزيمة الرابعة من أصل 6 مباريات.

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