بالفيديو – أول المتأهلين في خليجي 24.. العراق يضرب الإمارات بثنائية

تأهل منتخب العراق لنصف نهائي بطولة خليجي 24 بعد تحقيق الفوز الثاني في المجموعة الأولى على حساب الإمارات بهدفين.

وفاز العراق على الإمارات بهدفين مقابل لا شيئ على استاد خليفة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة خليجي 24.

سجل علاء عباس وعلاء عبد الزهرة هدفي العراق في اللقاء خلال الشوط الأول.

video:1

وصف اللقاء

لم ينتظر المنتخب العراقي طويلا كي يسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة. تمريرة من يمين الملعب من علاء عبد الزهرة إلي داخل منطقة الجزاء بعد تحرك أكثر من رائع من علاء عباس ليستلم الكرة بدون رقابة دفاعية ويسددها قوية أرضية مرت من يمين حارس المرمي.

وكادت الإمارات تتعادل في الدقيقة الـ14. عرضية من يمين الملعب من بندر الأحبابي إلي داخل منطقة جزاء العراق تصل إلي حارس المرمي.

الرد العراقي جاء سريعا في الدقيقة الـ17. مرور رائع من علي صالح من يسار الملعب وينطلق ليتوغل إلي داخل منطق الجزاء، ولكن يتدخل حارس المرمي محمد حميد خارج المنطقة والحكم يحتسب خطأ من على حدود منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لحارس المرمي بعد عرقلة علي صالح.

علاء عبد الزهرة سدد كرة قوية في الدقيقة الـ32، لكن أبعدها الحارس إلى ركنية.

حسم اللقاء

أجهزت أسود الرافدين على الإمارات بهدف ثان في الدقيقة الـ37. عرضية أكثر من رائعة من يسار منطقة الجزاء من علي عدنان تصل إلي علاء عبد الزهرة وحيدا في منطقة الـ 6 ياردات، ليسدد الكرة رأسية قوية علي يسار حارس المرمي.

الشوط الثاني

واصل العراق تسيده للقاء في الشوط الثاني، وكاد مهند علي كاظم تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ65 فور نزوله. استخلاص أكثر من رائع للكرة من الدفاع الإماراتي وتوغل بشكل سريع إلي داخل منطقة جزاء الإمارات ويسدد كرة قوية أبعدها حارس المرمي محمد الشامسي.

الثالث كان أقرب من أي وقت في الدقيقة الـ80 بعدما تحصل مهند علي على ركلة جزاء بمساعدة تقنية الفيديو، لكن محمد الشامسي تصدى للركلة من علي عدنان، لينتهي اللقاء بفوز العراق بهدفين مقابل لا شيء.

فوز العراق رفع رصيده للنقطة السادسة في المركز الأول، وليضمن التأهل لنصف النهائي، فيما تجمد رصيد الإمارات عن ثلاث نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي منتخبا قطر واليمن بعد قليل في المباراة الثانية من الجولة الثانية لتلك المجموعة بحثا عن أولى نقاط الفريقين في البطولة.

ويلتقي العراق في الجولة الثالثة مع اليمن، فيما تلعب الإمارات مع قطر في لقاء ربما يكون حاسما للبطاقة الثانية عن المجموعة.