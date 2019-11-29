لماذا وقعت بلجيكا مع روسيا والدنمارك في مجموعة واحدة قبل إجراء قرعة اليورو؟

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 17:32

كتب : نادر عيد

يورو 2020

قبل أن تتجه أنظار الأوروبيين صوب بوخارست عاصمة رومانيا مساء السبت انتظارا لقرعة دور المجموعات لبطولة يورو 2020، عرف رفاق ايدين هازارد منتخبين من الثلاثة التي ستقع معهم في نفس المجموعة.

يورو 2020، بطولة استثنائية نظرا لأنها أول كأس قارية تقام في 12 دولة مختلفة، وهو ما يجعل لوائحها معقدة رغبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن يلعب كل منتخب، يمثل دولة مستضيفة، في أرضه قدر الإمكان"

يقدم لكم FilGoal.com شرحا لقرعة يورو 2020 قبل ساعات من إجراءها. والمجموعات التي تحددت ملامحها بالفعل، بشكل كبير.

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تعرف على قواعد القرعة من هنا

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