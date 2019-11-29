مؤتمر كلوب: أتجاهل الكثير للحفاظ على قواي العقلية.. وتفاجأت بإقالة إيمري

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه يتجاهل الكثير من الأمور للحفاظ على قواه العقلية وألا يصاب بمرض بسبب الضغط العصبي الواقع على مهنة المدرب.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة: "أن تكون مدربا في الدوري الإنجليزي فالأمر صعب جدا لقد سمعت عن مدرب عانى من الضغط".

وأكمل "هناك الكثير من الأشياء عليك بتقبلها حينما توقع عقد الوظيف ومن المهم أن تتجاهل الكثير من الأشياء".

وأضاف "نحن فقط نقوم بأفضل ما لدينا وربما الأمور تسير بشكل جيد لأسباب لا يمكن السيطرة عليها، والمشكلة لنا هي إننا دائما في العلن وكل شيء يتم انتقادنا عليه ولكن قررت تجاهل كل شيء منذ فترة".

وتحدث عن غياب فابينيو لنهاية العام لإصابته في أربطة الكاحل قائلا: "أنباء سيئة بالطبع ولدينا حلول ولكننا نريد عودته بأسرع وقت ممكن".

وأكمل "لدينا فينالدوم وهندرسون ونابي كيتا وسنبحث عن أفضل حل ممكن".

وعن إقالة أوناي إيمري من أرسنال قال: "لقد تفاجأت عندما رأيت الأخبار لا أعرف ما سبب حدوث ذلك لكن يبدو أن الإدارة لم تكن سعيدة بالنتائج وهذه هي دورة حياة المدرب".

وأضاف كلوب "أتمنى لإيمري الأفضل لقد نجح في الكثير من البلدان والآن أرسنال عليه البحث عن حل هناك مدربين صغار سنا ربما أقل خبرة وعليهم الحصول على فرصة".

وعن مواجهة برايتون غدا السبت في ملعب أنفيلد في الجولة 14 من الدوري قال: "لسنا أكثر فريق حدة في الدوري هناك فرق تركض أكثر منا مثل برايتون".

وواصل "هناك مباريات نحتاج للحدة فيها وفي مباريات أخرى نحتاج للتحكم أكثر في سير اللقاء".

وعن تنوع مسجلي أهداف ليفربول الموسم الجاري قال كلوب: "منذ فترة ليست ببعيدة كانوا يقولون إننا نعتمد على الثلاثي الهجومي فقط لكن أنا لا أهتم أنا سعيد بأننا نضع الكرة في الشباك فهذا يجعلنا غير متوقعين وربما كنا نستطيع تسجيل أكثر".

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بـ37 نقطة بفارق ثماني نقاط عن ملاحقه ليستر سيتي.

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