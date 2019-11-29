مدرب الإسماعيلي: الدفع بالناشئين ضمن أهداف الجهاز الفني

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 16:27

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي أن الدفع بالناشئين المتميزين سياسة مستمرة من قِبل الجهاز الفني للفريق.

وقال السلحدار "استمرار اختيار الصاعدين ومنحهم الفرص للعب مع الكبار من ضمن استراتيجية إدارة النادي في نفس الوقت والتي نشجعها بصفه مستمرة".

وأوضح "حازم مرسى المهاجم الصاعد كان آخر من تم الدفع به للعب وحقق نجاحا، ولدينا لاعبين يتدربوا مع الفريق مثل محمود البدري الظهير الأيسر ومحمد ناصر قلب الدفاع".

أخبار متعلقة

الإسماعيلي يكشف.. حالة واحدة تجعله يترك همام طارق لـ العراق في خليجي 24 الإسماعيلي لـ في الجول: اتفقنا مع اللاعبين على خوض كل مباراة كبطولة خاصة همام طارق: تمنيت التواجد مع العراق في كأس الخليج لكن الإسماعيلي يحتاجني قائمة الإسماعيلي - ضم حمدي زكي و الشامي واستبعاد مدبولي ضد الاتحاد

وتابع مدرب الاسماعيلي "قائمة الفريق أمام الاتحاد تضم الصاعد محمد عمار قلب الدفاع بجانب محمد بيومي الذي يعد من القوام الأساسي للفريق في الموسم الحالي".

وأشار السلحدار الى أن هناك من حصل على فرص ونجح فبها واستمر مثل محمد الضرف ومصطفى فارس ومدحت فقوسه.

وأكمل أن الجهاز الفني يختار التوقيت المناسب للدفع باللاعب الصاعد في تشكيل الفريق في المباريات الرسمية حتى يستمر ويكتب له النجاح.

وأتم عن مواجهة الاتحاد غدا أنها مباراة صعبة ولن تكون هناك مباراة سهله فالكل مستعد باللاعبين الأكفاء وهناك رغبة لإحراز الفوز في كل مباراة.

وتأهل كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد التفوق على الجزيرة الإماراتي والمحرق البحريني على الترتيب.

طالع أيضا

مؤتمر ميتشو: أعرف مازيمبي جيدا.. سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية

رسميا – أرسنال يقيل إيمري

ليس أرتيتا.. تقارير: نونو سانتو المرشح الأول لتدريب أرسنال

7 مرشحين لتدريب أرسنال

مؤتمر سولشاير: عودة بوجبا ستكون بمثابة صفقة جديدة.. وسأصاب بالصداع

الإسماعيلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مؤتمر مدرب مازيمبي: لا أعرف أسلوب لعب الزمالك لكن لا يهم 7 دقيقة | إفريقيا
مصدر من الزمالك لـ في الجول: طارق حامد خارج لقاء مازيمبي بنسبة كبيرة جدا 23 دقيقة | إفريقيا
في الدرجة الثانية - كشري: استقلت من الترسانة بسبب تدخل كريم شحاتة 47 دقيقة | الدوري المصري
الكشف عن – مورينيو كان على أعتاب تدريب أرسنال قبل توتنام 56 دقيقة | أوروبا
لماذا وقعت بلجيكا مع روسيا والدنمارك في مجموعة واحدة قبل إجراء القرعة؟ 58 دقيقة | أوروبا
مؤتمر جوارديولا: لا أفكر في الفوز بالدوري الإنجليزي.. وسترلينج يتحسن موسما تلو الآخر ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك