مدرب الإسماعيلي: الدفع بالناشئين ضمن أهداف الجهاز الفني

يرى أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي أن الدفع بالناشئين المتميزين سياسة مستمرة من قِبل الجهاز الفني للفريق.

وقال السلحدار "استمرار اختيار الصاعدين ومنحهم الفرص للعب مع الكبار من ضمن استراتيجية إدارة النادي في نفس الوقت والتي نشجعها بصفه مستمرة".

وأوضح "حازم مرسى المهاجم الصاعد كان آخر من تم الدفع به للعب وحقق نجاحا، ولدينا لاعبين يتدربوا مع الفريق مثل محمود البدري الظهير الأيسر ومحمد ناصر قلب الدفاع".

وتابع مدرب الاسماعيلي "قائمة الفريق أمام الاتحاد تضم الصاعد محمد عمار قلب الدفاع بجانب محمد بيومي الذي يعد من القوام الأساسي للفريق في الموسم الحالي".

وأشار السلحدار الى أن هناك من حصل على فرص ونجح فبها واستمر مثل محمد الضرف ومصطفى فارس ومدحت فقوسه.

وأكمل أن الجهاز الفني يختار التوقيت المناسب للدفع باللاعب الصاعد في تشكيل الفريق في المباريات الرسمية حتى يستمر ويكتب له النجاح.

وأتم عن مواجهة الاتحاد غدا أنها مباراة صعبة ولن تكون هناك مباراة سهله فالكل مستعد باللاعبين الأكفاء وهناك رغبة لإحراز الفوز في كل مباراة.

وتأهل كل من الإسماعيلي والاتحاد السكندري إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد التفوق على الجزيرة الإماراتي والمحرق البحريني على الترتيب.

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