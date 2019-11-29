ليونبرج بعد توليه تدريب أرسنال: طالما أتواجد هنا سأفعل كل شيء لإعادة البسمة

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

فريدي ليونبرج - أرسنال

قال فريدي ليونبرج المدير الفني المؤقت لأرسنال إنه طالما تواجد في صفوف المدفعجية سيفعل كل شيء لإعادة البسمة على وجوه مشجعي الفريق.

وتولى ليونبرج مسؤولية تدريب أرسنال اليوم الجمعة رسميا بشكل مؤقت خلفا لأوناي إيمري الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وقال اللاعب السويدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طالما أتواجد في أرسنال سأفعل كل شيء لإعادة البسمة على الوجوه".

وواصل "أمامنا بضعة أسابيع مشغولة والفريق يحتاج إلى دعمكم، هيا بنا إلى العمل".

وستكون أولى مباريات ليونبرج مع أرسنال وهو على رأس الإدارة الفنية يوم الأحد المقبل أمام نورويتش سيتي في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

وارتدى ليونبرج قميص أرسنال من 1998 إلى 2007 وشارك في 326 مباراة وسجل 71 هدفا وتوج مع المدفعجية بلقبين للدوري الإنجليزي وثلاث كؤوس لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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