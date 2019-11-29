مران الزمالك - طارق حامد يواصل برنامجه التأهيلي.. وتدريبات قوية للحراس في الكونغو

واصل لاعبو نادي الزمالك الاستعداد لمواجهة مازيمبي الكونغولي في أولى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

قسّم الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك اللاعبين إلى أربع مجموعات خلال المران المقام في الكونغو لممارسة بعض التدريبات الخفيفة ولعب الكرة من لمسة واحدة.

فيما خاض طارق حامد لاعب الوسط برنامج تأهيلي بالجري حول الملعب خلال المران المقام على ملعب مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية.

وخاض كل من محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، تدريبات قوية تحت إشراف دراجان مدرب الحراس.

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فيما قال حمادة أنور رئيس بعثة فريق الكرة في الكونغو أن المنسق المُعين من الاتحاد الإفريقي أجرى اتصالا مع الكاف بشأن قيام إدارة استاد مازيمبي بتصوير مران الزمالك بدعوى تجربتها وأنه تم إبلاغه بإيقاف التصوير.

وأضاف أنور أنه سيتم تسجيل هذه الملاحظة في الاجتماع الفني للمباراة.

ويحل الزمالك ضيفا غدا السبت على مازيمبي لملاقاته في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

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