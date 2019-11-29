ضربة قوية.. ديلي ميل: إصابة فابينيو قد تمتد إلى 6 أسابيع
الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:48
كتب : FilGoal
أصيب ليفربول بمخاوف كبيرة من تعرض لاعب خط وسط الفريق فابينيو إلى إصابة قوية قد تبعده عن الملاعب لفترة تمتد من أربعة إلى ستة أسابيع.
وأصيب لاعب خط الوسط البرازيلي في لقاء ليفربول ونابولي الذي أقيم أمس الأربعاء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.
وغادر لاعب ليفربول الملعب أمس ووضع قدمه في جبيرة.
وأوضح التقرير أنه في حال غيابه فإن فابينيو لن يشارك في 10 مباريات في كل البطولات.
ويستعد ليفربول للقاء برايتون في أنفيلد غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.
وشارك فابينيو في الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.
طالع أيضا
نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته
الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا
فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام
نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر