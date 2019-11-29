ضربة قوية.. ديلي ميل: إصابة فابينيو قد تمتد إلى 6 أسابيع

أصيب ليفربول بمخاوف كبيرة من تعرض لاعب خط وسط الفريق فابينيو إلى إصابة قوية قد تبعده عن الملاعب لفترة تمتد من أربعة إلى ستة أسابيع.

فابينيو النادي : ليفربول ليفربول

وأصيب لاعب خط الوسط البرازيلي في لقاء ليفربول ونابولي الذي أقيم أمس الأربعاء في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

وغادر لاعب ليفربول الملعب أمس ووضع قدمه في جبيرة.

وأوضح التقرير أنه في حال غيابه فإن فابينيو لن يشارك في 10 مباريات في كل البطولات.

ويستعد ليفربول للقاء برايتون في أنفيلد غدا السبت في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وشارك فابينيو في الموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين.

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