إيمري بعد خسارة أرسنال: إقالتي؟ أفكر في المباراة المقبلة

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:48

كتب : FilGoal

إيمري - أرسنال

يبدو أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال واثقا من استمراره في مهمته رغم الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي.

فرانكفورت انتصر على أرسنال على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة، ورفعت جماهير أرسنال لافتات "إيمري أوت" في مدرجات ملعب الإيماريتس، وسط وابل من صافرات الاستهجان ضد المدرب.

وعند سؤاله عن مستقبله واحتمالية تعرضه للإقالة خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أجاب "أفكر في مباراتنا المقبلة، وكيف يمكن أن نتطور. نريد أن نلعب مثلما فعلنا في الشوط الأول".

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وأضاف "أنا رجل واقعي وأعتقد أننا نملك أفضل مما نظره. أهم شيء لاستعاد الثقة تحقيق الفوز، هذه أول مباراة نخسرها على أرضنا".

وتابع "رد فعل اللاعبين في الشوط الأول كان جيدا لكن الإصابات كانت مهمة لأننا كنا بحاجة للاعبين جاهزين وهذا لم يحدث".

وأتم "النتيجة محبطة للغاية، فقدنا السيطرة في الشوط الثاني خلال 15 دقيقة فقط، وظفروا بالانتصار في تلك الفترة".

وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة العاشرة في الصدارة بينما ارتقى فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثاني. وفي اللقاء الآخر من المجموعة تعادل ستاندرلييج أمام فيتوريا جيمارايش ليصل الأول للنقطة السابعة ويحافظ على آماله الضئيلة في الوصول للدور المقبل.

وفشل أرسنال تحت قيادة إيمري في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات على التوالي، وهو أسوأ سلسلة لا انتصارات للفريق من عام 1992.

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