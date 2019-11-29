بالفيديو – "إيمري أوت".. فرانكفورت يُطعن أرسنال بسكين تهدد مستقبل أوناي

طعن إينتراخت فرانكفورت الألماني جسد أوناي إيمري ليُقربه من الرحيل عن أرسنال، بعدما أسقطه مجددا في فخ الهزيمة.

فرانكفورت انتصر على أرسنال على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

أجواء ملتهبة للغاية في أرسنال تُقرب مدربه الإسباني أوناي إيمري من الإقالة بعد أداء ونتائج الفريق في الدوري الإنجليزي، والآن في الدوري الأوروبي أيضا.

ورفعت جماهير أرسنال لافتات "إيمري أوت" في مدرجات ملعب الإيماريتس، وسط وابل من صافرات الاستهجان ضد المدرب.

أرسنال تقدم أولا بهدف قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عن طريق بيير إيميريك أوباميانج من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن فرانكفورت نجح في قلب الطاولة عن طريق دايتشي كامادا بثنائية في الدقيقة 55 والدقيقة 64.

وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة العاشرة في الصدارة بينما ارتقى فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثاني. وفي اللقاء الآخر من المجموعة تعادل ستاندرلييج أمام فيتوريا جيمارايش ليصل الأول للنقطة السابعة ويحافظ على آماله الضئيلة في الوصول للدور المقبل.

وفشل أرسنال تحت قيادة إيمري في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات على التوالي، وهو أسوأ سلسلة لا انتصارات للفريق من عام 1992.

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