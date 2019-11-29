بالفيديو – "إيمري أوت".. فرانكفورت يُطعن أرسنال بسكين تهدد مستقبل أوناي

الجمعة، 29 نوفمبر 2019 - 00:11

كتب : FilGoal

إيمري - أرسنال

طعن إينتراخت فرانكفورت الألماني جسد أوناي إيمري ليُقربه من الرحيل عن أرسنال، بعدما أسقطه مجددا في فخ الهزيمة.

فرانكفورت انتصر على أرسنال على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

أجواء ملتهبة للغاية في أرسنال تُقرب مدربه الإسباني أوناي إيمري من الإقالة بعد أداء ونتائج الفريق في الدوري الإنجليزي، والآن في الدوري الأوروبي أيضا.

أخبار متعلقة

إيمري: إدارة أرسنال تدعمني أنشيلوتي يُجيب.. هل يرحل عن نابولي لتدريب أرسنال تقارير: سانتو الأقرب لخلافة إيمري في أرسنال.. ولاعبان سابقان مرشحان تايمز: أوباميانج يؤجل مفاوضات عقده مع أرسنال بسبب مخاوفه من مستقبل النادي

ورفعت جماهير أرسنال لافتات "إيمري أوت" في مدرجات ملعب الإيماريتس، وسط وابل من صافرات الاستهجان ضد المدرب.

أرسنال تقدم أولا بهدف قبل لحظات من نهاية الشوط الأول عن طريق بيير إيميريك أوباميانج من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

لكن فرانكفورت نجح في قلب الطاولة عن طريق دايتشي كامادا بثنائية في الدقيقة 55 والدقيقة 64.

وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة العاشرة في الصدارة بينما ارتقى فرانكفورت للنقطة التاسعة في المركز الثاني. وفي اللقاء الآخر من المجموعة تعادل ستاندرلييج أمام فيتوريا جيمارايش ليصل الأول للنقطة السابعة ويحافظ على آماله الضئيلة في الوصول للدور المقبل.

وفشل أرسنال تحت قيادة إيمري في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات على التوالي، وهو أسوأ سلسلة لا انتصارات للفريق من عام 1992.

طالع أيضا

أول رد من الأهلي على "أزمة مؤمن زكريا"

القصة الكاملة لـ طرد لاعبي الشمس من الفندق

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

الدوري الأوروبي أرسنال فرانكفورت

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – بداية مثالية.. صن داونز يكتسح بترو أتلتيكو ويتصدر مجموعته 30 دقيقة | إفريقيا
إنريكي: لا يمكن لأحد استبعاد إسبانيا من المرشحين للفوز بـ يورو 2020 34 دقيقة | أوروبا
بالفيديو - مجموعات إفريقيا.. واتارا يقود الترجي لتخطي الرجاء في 7 دقائق 38 دقيقة | إفريقيا
تفاصيل إصابة الونش 51 دقيقة | مصر
جاريدو لـ في الجول: مواجهة الأهلي كانت صعبة علي.. التحكيم لم يساعدنا وحاربنا بشرف 59 دقيقة | إفريقيا
جيجز: من الجيد أننا لن نسافر كثيرا في يورو 2020 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك