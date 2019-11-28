طارق يحيى: التعادل مع الإنتاج؟ لم نلاعب كراسي.. التوقف أضر بمستوى اللاعبين

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 23:57

كتب : FilGoal

طارق يحيى - الأهلي - سموحة

ألقى طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش باللوم على سوء الحظ في تعادل فريقه بدون أهداف أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري.

وصرح يحيى عبر قناة أون سبورت "إنها مباراة غريبة جدا، نحن الأفضل والأخطر، خلقنا 4 فرص في الشوط الأول وواجهنا سوء حظ، بإهدار ركلة جزاء قبلها بطاقة حمراء، ما يعني أن المباراة انتهت لنا، ولكن إهدار الركلة دب الروح في لاعبي الإنتاج ولم نستغل الفرص".

واستدرك "لم نلاعب كراسي، بل واجهنا فريقا منظما ويتمركز دفاعيا بشكل صحيح لذا لم يكن أمامنا سوى المهارة الفردية للاختراق، سنحاول تقديم أداء أفضل في الفترة القادمة، نحتاج وقت لتطوير أداء اللاعبين ونقل فكري لهم، لقد توليت المسؤولية قبل 15 يوما هناك نواقص عديدة نحاول تحسينها بالتدريبات ورفع معدلات اللياقة البدنية".

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وبشأن تأثر لاعبي الطلائع بتوقف الدوري، رد طارق يحيى في ختام تصريحاته "جئت بعد التوقف، قبل مباراة طنطا بتسعة أيام، لكن من الواضح أن التوقف أضر بمستوى بعض اللاعبين".

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