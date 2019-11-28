إندبندنت: العلاقة انهارت.. دورتموند يريد بيع سانشو في يناير

يبدو أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود. بروسيا دورتموند يريد بيع لاعبه جادون سانشو في يناير.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

سانشو تأخر مجددا عن تدريبات فريقه قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وبحسب صحيفة "إندبندنت" فإن إدارة أسود الفيستفالين ضاقت ذرعا بتصرفات اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن انهيار العلاقة بين الطرفين، بحسب تعبيرها، جعلت دورتموند موافقا على الاستماع للعروض القادمة للدولي الإنجليزي في يناير المقبل.

مصدر قال للصحيفة: "إنها حرب في جميع الاتجاهات".. سانشو يرغب في الرحيل وإدارة دورتموند مستعدة للبيع.

وأشارت إندبندنت إلى أن سعي النادي الألماني لتوقيع غرامة كبيرة على اللاعب الذي رغم تقديمه أداء مذهلا في الموسم الماضي، تدهورت علاقته بناديه بشكل سريع.

وسبق لسانشو أن تأخر في العودة لناديه في أكتوبر الماضي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي حينما كان لا يشارك بشكل أساسي، ليقرر أسود الفيستفالين إيقافه لعدة مباريات.

ويأتي تقرير "إندبندت" مخالفا لتقرير صحيفة "ذا أثليتيك" التي ذكرت قبل أيام أن دورتموند لن يتخلى عن صاحب الـ19 عاما في يناير.

وأشار الموقع إلى أن المهاجم الإنجليزي يشعر بـ"الإهانة وأنه تمت التضحية به" بعد استبداله خلال خسارة فريقه أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 4-0 في الدوري خلال الشهر الجاري.

وانضم صاحب الـ19 عاما إلى دورتموند قادما من مانشستر سيتي في صيف 2017 من مانشستر سيتي بمبلغ 7.84 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022.

وشارك الدولي الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 9 آخرين.

ولعب سانشو منذ أكتوبر 2018 في 11 مباراة دولية بقميص منتخب الأسود الثلاثة سجل خلالها هدفين.

ويحتل دورتموند حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة بفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ الثالث.

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