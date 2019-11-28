عامر: أتصدى لركلات الجزاء بإحساسي.. وباسم مرسي: وجهته في الاتجاه الخاطئ

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 23:38

كتب : FilGoal

عامر عامر - الإنتاج الحربي أمام الأهلي

قال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، إنه تصدى بإحساسه لركلة الجزاء التي سددها رائد منسي مهاجم طلائع الجيش في مباراة الفريقين بالدوري المصري.

وأضاف عامر عبر قناة تايم سبورتس "ألعب على التوقع وإحساسي وأركز مع المنافس، وليست لي علاقة بأحد يوجهني داخل الملعب".

وأشار "في الشوط الأول كانت المباراة سجالا بين الفريقين، فالطلائع قادم من مباراة تعادل فيها مع طنطا، بينما نخوض أول لقاء لنا بعد فترة توقف طويلة".

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أما باسم مرسي مهاجم الإنتاج قال "توقعت أن يسدد مهاجم الطلائع في الزاوية اليسرى، لكن إحساس عامر عامر كان أفضل مني، لقد وجهته بشكل خاطئ، بينما ارتمى عامر في الاتجاه الصحيح".

واستطرد في سياق آخر "أغيب منذ فترة طويلة للإصابة، إلا أن الإنتاج بيتي سبق أن قدمت معه موسما جيدا، ومباراة الطلائع كانت صعبة، ولم تكن ممتعة في الشوط الأول لأن الفريقين اعتمدا على الكرات العالية".

وواصل لاعب الزمالك السابق "حققنا نقطة جيدة في ظل النقص العددي بعد طرد أحمد مجدي".

وأتم تصريحاته "اللعب كل أسبوع جيد جدا ولكن التوقف شهر يعيدنا لنقطة الصفر، لأن المستوى يزيد مع توالي المباريات لذا نتمنى انتظام مسابقة الدوري".

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