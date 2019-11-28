يرى رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة بعد فوزه بآخر مباراتين في الدوري علي بيلا والأولمبي أن الثقة عادت للاعبي الفريق من أجل الدخول في المنافسة.

وقال لـFilGoal.com: "مستوى اللاعبين في تزايد، لقد شاهدتهم في مباراة عرب الرمل في كأس مصر يفتقدون للثقة لكن كان لدي الثقة في قدراتهم ولذلك قبلت المهمة".

وأضاف "البلدية يمتلك عناصر تستطيع اللعب في الدوري الممتاز وأيضا منتخب مصر".

ووجه رسالة إلى جماهير فريقه "عليكم بالهدوء والالتزام وتشجيع الفريق من أول دقيقة حتي آخر دقيقة فالأهلي يحصل على البطولات بتشجيع الجماهير والدليل أهداف الأهلي بعد الدقيقة 90، لابد من امتلاكهم لهذه الثقافة، ربما يتم منع الجماهير في حالة تواجد جماهير مأجورة".

وتابع "حتى الآن لم أوقع على عقد مع النادي. راهنت على لاعبي البلدية وتمكنت من الفوز بمباراتين مع حظ سيء لكرم جابر المدير الفني السابق".

وانتقل للإشادة بمستوى لاعبيه "امتلك مدافعين قادرين على المشاركة في منتخب مصر. عودة الثقة للاعبين لابد أن تأتي بالجماهير وليس بهجوم الجماهير".

وأتم "لو هناك جماهير مندسة مثلما حصل اليوم في الدقيقة 25 (أمام الأولمبي) من هجوم على اللاعبين سأمنع الجماهير لأني لا أرغب في إحباط للاعبين وعليهم مساندة الفريق".

ووصل رصيد البلدية إلى ثماني نقاط يحتل بهم المركز السابع في مجموعة بحري.

رضا عبد العال يعد لاعبي بلدية المحلة بالصعود للدوري الممتاز.🏆 الفريق حقق فوزه الثاني على التوالي✅ pic.twitter.com/v7BTsYB6Ee — FilGoal (@FilGoal) November 28, 2019

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