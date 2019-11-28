فينالدوم: سعداء بالتعادل مع نابولي وعلينا حسم الأمور في سالزبورج

لم ينزعج جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول من نتيجة التعادل التي تحققت أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، موضحاً أن الفريق يحتاج لمواصلة العمل.

وحول الريدز تأخرهم بهدف أمام الضيف نابولي، لتعادل بنتيجة 1-1 ليتأجل حسم التأهل للدور المقبل حتى الجولة الأخيرة.

وقال فينالدوم في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا أفضل في الشوط الثاني، لكن هذا لم يغير النتيجة ولم نصنع فرص كبيرة. علينا العمل على هذا حتى نجيد التعامل مع أي ظروف".

وأضاف الدولي الهولندي "قاتلنا حتى النهاية. ونحن سعداء بإدراك التعادل. الآن علينا أن نحسم الأمور أمام سالزبورج".

وأوضح "نحن نعلم إلى أي مدى فريق سالزبورج فريق جيد. نحن أيضاً نعلم إلى أي مدى نكون جيدين حينما نبذل ما لدينا بنسبة 100%؜. كل مباراة مختلفة".

وأتم "كل ما علينا فعله هو بذل قصارى جهدنا وتقديم كل ما لدينا. نتمنى أن نحقق نتيجة جيدة في النهاية".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه ريد بول سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

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فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.























































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