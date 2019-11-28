بالفيديو - النني يشارك في فوز بشكتاش الأول بالدوري الأوروبي.. وتأهل 5 فرق

حقق بشكتاش التركي انتصاره الأول في الدوري الأوروبي بعد مرور 5 جولات من دور المجموعات.

وانتصر بشكتاش على سلوفان براتيسلافا بهدفين لهدف، بعدما كان التعادل مسيطرا حتى الدقائق الأخيرة، في حضور محترفنا المصري محمد النني.

النني شارك منذ البداية وحتى النهاية ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 82 لاعتراضه على حكم اللقاء بسبب مطالبته باحتساب ركلة جزاء إثر عرقلته داخل المنطقة.

أصحاب الأرض حولوا تأخرهم بهدف إذ تقدم الفريق السلوفاكي أولا مع الدقيقة 35 عن طريق إيريك دانيال، قبل أن يتعادل إنزو روكو مع الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 90 وقبل النهاية بعدة ثوان تحصل النسور على ركلة جزاء انبرى لها آدم ليياتش وأسكنها الشباك، ليحقق الفريق الذي ودع البطولة أول 3 نقاط بعدما خسر مبارياته الأربع الماضية.

فيما توقف رصيد براتيسلافا عن 4 نقاط لتنتهي كل آماله في العبور إلى الدور التالي.

وفي ذات المجموعة نجح سبورتينج براجا في الحفاظ على صدارته بعدما خطف التعادل من وولفرهامبتون وحول تأخره 3-1 إلى 3-3 في لقاء غاب عنه أحمد حسن "كوكا" للإصابة لينال الفريقان بطاقتي التأهل للدور التالي.

أندري هوراتا تقدم للفريق البرتغالي ثم تعادل راؤول خيمينيز في الدقيقة 13، ليصل إلى هدفه الـ15 في جميع المسابقات كأول لاعب من الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم الموسم الجاري.

وفي دقيقة واحدة سجل الفريق الإنجليزي هدفين متتاليين عن طريق مات دوهيرتي وأداما تراروي في الدقائق 34 و35.

ومع الشوط الثاني نجح أصحاب الأرض في العودة من جديد بهدفين سجلهما باولينيو وفرانسيرجيو في الدقائق 65 و79.

رصيد براجا بات 11 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن ولفرهامبتون الثاني، ومع هزيمة براتيسلافا ضمن الفريقان بطاقة العبور لدور الـ32.

وفي باقي المباريات حصد ألكمار الهولندي وجينت البلجيكي وفولفسبورج الألماني التأهل إلى الدور التالي.

رغم التعادل مع بارتيزان بلجراد 2-2 تأهل ألكمار، وهو نفس الحال مع جينت الذي تعادل سلبيا مع سانت إيتيان، فيما فاز فولفسبورج على أوليكساندريا الأوكراني بهدف نظيف.

وضرب روما شباك بلدية إسطنبول بثلاثية بيضاء سجلها جوردان فيرتو وجاستن كلويفرت وإدين دجيكو ليحتلوا الصدارة برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن بروسيا مونشنجلادباخ الذي انتصر بهدف دون رد على وولفسبيرجر النمساوي.

وتوقف رصيد بلدية إسطنبول عند 7 نقاط ليتأجل حسم المتأهلين للجولة الأخيرة.

طالع أيضا

العراق ينظم خليجي 25

نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر