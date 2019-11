كرة سلة – تعرف على الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للسيدات.. ثنائي من مصر

حان الوقت للكشف عن الأندية المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال سيدات 2019 .. أهلاً بكم في مصر ⁦⛹🏿‍♀️⁩

It is the time to reveal the clubs which participating in the FIBA Africa Women's Championship Cup 2019 .. Welcome to Egypt ⁦⛹🏿‍♀️⁩#FIBAACCW pic.twitter.com/iS2Q3sn9Bf