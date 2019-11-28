كرة سلة – تعرف على الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للسيدات.. ثنائي من مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن الفرق المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال سيدات 2019 المقامة في مصر.

وتقام البطولة في الفترة ما بين السادس وحتى الـ 15 من شهر ديسمبر المقبل على استاد القاهرة.

ويشارك من مصر الثنائي الأهلي وسبورتنج، إلى جانب فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق وبطل النسخة السابقة من البطولة.

ومن أنجولا، يتواجد إنتر كلوب إلى جانب الثنائي النيجيري المحارب الجوي ووزارة جبل النار.

ويتواجد أي سي بي ماكمومينو الكونغولي وفاب الكاميروني وأنيرجي البنيني ومواني الكيني في البطولة أيضا.

حان الوقت للكشف عن الأندية المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال سيدات 2019 .. أهلاً بكم في مصر ⁦⛹🏿‍♀️⁩ It is the time to reveal the clubs which participating in the FIBA Africa Women's Championship Cup 2019 .. Welcome to Egypt ⁦⛹🏿‍♀️⁩#FIBAACCW pic.twitter.com/iS2Q3sn9Bf — Egyptian Basketball Federation (@EBBFED) November 28, 2019

ويعد إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي للمسابقة بـ 5 مرات، وحل ثانيا في النسخة السابقة التي توج بها فيروفياريو.

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