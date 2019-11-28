كرة سلة – تعرف على الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا للسيدات.. ثنائي من مصر

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

ثريا محمد نجمة منتخب مصر للسلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن الفرق المشاركة في بطولة الأندية الإفريقية الأبطال سيدات 2019 المقامة في مصر.

وتقام البطولة في الفترة ما بين السادس وحتى الـ 15 من شهر ديسمبر المقبل على استاد القاهرة.

ويشارك من مصر الثنائي الأهلي وسبورتنج، إلى جانب فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق وبطل النسخة السابقة من البطولة.

أخبار متعلقة

كرة سلة - وائل بدر يقترب من قيادة سبورتنج بعد موافقة الزمالك سلة - نادين سلعاوي تحصد جائزة لاعبة الأسبوع بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي كرة سلة – الجزيرة يقصي الأهلي ويتأهل لنهائي المرتبط كرة سلة – الاتحاد إلى نهائي دوري المرتبط رغم الهزيمة من الزمالك

ومن أنجولا، يتواجد إنتر كلوب إلى جانب الثنائي النيجيري المحارب الجوي ووزارة جبل النار.

ويتواجد أي سي بي ماكمومينو الكونغولي وفاب الكاميروني وأنيرجي البنيني ومواني الكيني في البطولة أيضا.

ويعد إنتر كلوب الأنجولي البطل التاريخي للمسابقة بـ 5 مرات، وحل ثانيا في النسخة السابقة التي توج بها فيروفياريو.

طالع أيضا

العراق ينظم خليجي 25

نظرة على منافس الزمالك.. مازيمبي العنيد وسط احتفالاته

الأهلي يطارد رقما لم يحدث طوال تاريخه في إفريقيا

فيديو في الجول – حازم إمام يحكي مذكرات الثعلب الكبير حمادة إمام

نزال الدرعية التاريخي.. تعرف على مكان الفاعلية وموعدها وكيفية حجز التذاكر

كرة سلة سيدات بطولة إفريقيا للأندية

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوقي غريب: صلاح إلى الأولمبياد؟ هل يعقل قول "لا" لأحد أفضل 3 لاعبين في العالم 2 ساعة | مصر
الزمالك: طارق حامد يُعاني من إصابة.. وفحص حاسم يحدد موقفه أمام مازيمبي 2 ساعة | إفريقيا
ضربة قوية.. ديلي ميل: إصابة فابينيو قد تمتد إلى 6 أسابيع 2 ساعة | أوروبا
إيمري بعد خسارة أرسنال: إقالتي؟ أفكر في المباراة المقبلة 2 ساعة | أوروبا
النجم: مواجهة الأهلي ليست مصيرية.. وأفضليته في رادس حرب معنوية 2 ساعة | إفريقيا
تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-11-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي في تونس 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" 4 النجم الساحلي يفتح تحقيقا مع موظفه حول واقعة تكريم رمضان صبحي

قد ينال إعجابك