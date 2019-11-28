قائد ليفربول: أمامنا بطاقة تأهل علينا انتزاعها

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 20:43

كتب : FilGoal

ليفربول - سالزبورج

هندرسون: واثق من التأهل أمام سالزبورج

يؤمن جوردن هندرسون قائد ليفربول بقدرة فريقه على التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بتحقيق النتيجة المنشودة أمام مضيفه سالزبورج في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

واكتفى ليفربول بالتعادل أمام مضيفه نابولي في الجولة الخامسة بهدف لكل فريق على ملعب أنفيلد، وكان الفوز كفيلاً بحسم تأهل الريدز.

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وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه "كنا نرغب في الفوز على نابولي لإنهاء المهمة، لكن نابولي فريق جيد وصعب الأمور علينا، مازلنا في وضع جيد مع تبقي مباراة، نحن بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة خلالها".

وأضاف "يمتلك نابولي لاعبين جيدين. كانت هناك أوقات كان يمكننا أن نكون أفضل، وكانت هناك أوقات لعبنا فيها بشكل جيد".

وأردف "كما قلت لا نزال في وضع جيد، لكننا الآن بحاجة لتحقيق نتيجة جيدة في الجولة الأخيرة".

وأكمل "سنبقى إيجابيين. لا يزال أمامنا بطاقة تأهل علينا انتزاعها، ونحن واثقون من قدرتنا على القيام بذلك".

ويحتاج ليفربول للفوز بأي نتيجة أو التعادل مع مضيفه ريد بول سالزبورج من أجل العبور لدور الـ16، علما بأن الخسارة بهدف واحد ستجعله يودع البطولة في حالة انتصار نابولي على جينك.

فحامل لقب دوري الأبطال فاز على سالزبورج بنتيجة 4-3 في ملعب أنفيلد، ويحسم التأهل بالمواجهات المباشرة.

ليفربول بات في جعبته 10 نقاط في الصدارة بفارق نقطة عن نابولي الثاني.

فيما ضرب ريد بول سالزبورج شباك جينك بأربعة أهداف لهدف ليحافظ على آماله في التأهل مع الجولة الأخيرة بعد تعادل ليفربول ونابولي.

رصيد الفريق النمساوي ارتفع إلى 7 نقاط في المركز الثالث بينما توقف رصيد جينك عند نقطة وحيدة.

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