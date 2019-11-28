أنشيلوتي يُجيب.. هل يرحل عن نابولي لتدريب أرسنال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي حقيقة رحيله من ناديه من أجل تدريب أرسنال.

وأجاب أنشيلوتي على سؤال (هل ستتولى تدريب أرسنال؟) ضاحكا، وقال: "تلك شائعات بكل تأكيد".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب لقاء نابولي أمام ليفربول "مستمر مع نابولي بكل تأكيد وكل ما يُقال مجرد شائعات".

وتابع "شعري أبيض وأمتلك خبرة كبيرة وأعلم تلك الشائعات".

وأتم "لا أساس من الصحة لكل ما يُقال".

اسم الإيطالي أنشيلوتي ارتبط بتدريب توتنام أولا بعد رحيل ماوريسيو بوكيتينو، ثم ارتبط اسمه بتدريب أرسنال.

توتنام وجد ضالته بالفعل وتعاقد مع الاستثنائي جوزيه مورينيو، وأرسنال حتى الآن لم يعلن عن إقالة إيمري.

والمؤكد حتى الآن عدم وجود أي عروض رسمية من النادي اللندني لـ أنشيلوتي، وفقا لتصريحات المدرب.

نابولي خطف نقطة التعادل من ليفربول على ملعب الأخير ليقترب من الوصول للدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يتولى تدريب نابولي منذ 2018، وقاد الفريق في 69 مباراة في مختلف البطولات.

نابولي نجح في الانتصار 37 مرة وتعادل 18 مرة وخسر 14 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي.

ويحتل نابولي المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة.

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