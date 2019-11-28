رحلة تاريخية عرفت الكثير من التحولات واللحظات التي لا تُنسى لتصنع اسمه وشعبيته بين الأعظم في تاريخ الزمالك.

في عيد ميلاد حمادة إمام أيقونة الزمالك نستمع إلى مذكراته التي يحكي فيها عن أهم محطات مشواره الكروي ومساهمته في صنع شعبية القلعة البيضاء.

18 هدف بدأوا مسيرة حمادة إمام مع الزمالك، وخماسية في ناشئين الأهلي أسست نجوميته قبل أن يصعد للفريق الأول.

عن بدايات المسيرة والهتاف الذي لا ينساه من جماهير فريقه ونقاط أخرى في تاريخه الكروي.

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