خاص بودكاست في الجول - مذكرات حمادة إمام.. رحلة تاريخية صنعت شعبية الزمالك

الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 20:07

كتب : FilGoal

حمادة إمام أسطورة الزمالك

رحلة تاريخية عرفت الكثير من التحولات واللحظات التي لا تُنسى لتصنع اسمه وشعبيته بين الأعظم في تاريخ الزمالك.

في عيد ميلاد حمادة إمام أيقونة الزمالك نستمع إلى مذكراته التي يحكي فيها عن أهم محطات مشواره الكروي ومساهمته في صنع شعبية القلعة البيضاء.

18 هدف بدأوا مسيرة حمادة إمام مع الزمالك، وخماسية في ناشئين الأهلي أسست نجوميته قبل أن يصعد للفريق الأول.

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عن بدايات المسيرة والهتاف الذي لا ينساه من جماهير فريقه ونقاط أخرى في تاريخه الكروي.

استمع إلى الحلقة:

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