تشكيل تشيلسي - رييس جيمس يبدأ أساسيا أمام فالنسيا

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 19:17

كتب : FilGoal

دوري الأبطال - رودريجو - تشيلسي - فالنسيا

يلعب الصاعد رييس جيمس أساسيا مع تشيلسي أمام فالنسيا في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المدرب فرانك لامبارد فضّل الاعتماد على صاحب الـ19 عاما في مركز الظهير الأيمن على أن ينتقل سيزار أزبيليكويتا للعب كظهير أيسر.

وحافظ المدير الفني للبلوز على ثبات العناصر في خطي الوسط والهجوم الذي يقوده تامي أبراهام.

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وجاء تشكيل الفريق اللندني كالآتي.

ويحتل النادي اللندني وصافة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع أياكس المتصدر وفالنسيا الثالث.

وتحسم هذه المواجهة بشكل كبير المتأهل إلى دور الـ16.

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