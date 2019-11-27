تشكيل تشيلسي - رييس جيمس يبدأ أساسيا أمام فالنسيا

يلعب الصاعد رييس جيمس أساسيا مع تشيلسي أمام فالنسيا في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

المدرب فرانك لامبارد فضّل الاعتماد على صاحب الـ19 عاما في مركز الظهير الأيمن على أن ينتقل سيزار أزبيليكويتا للعب كظهير أيسر.

وحافظ المدير الفني للبلوز على ثبات العناصر في خطي الوسط والهجوم الذي يقوده تامي أبراهام.

وجاء تشكيل الفريق اللندني كالآتي.

📋 أبراهام يقود هجوم تشيلسي في مواجهة خفافيش فالنسيا#ليلة_الأبطال 🇪🇺 pic.twitter.com/B6tj8BMuFA — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2019

ويحتل النادي اللندني وصافة المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع أياكس المتصدر وفالنسيا الثالث.

وتحسم هذه المواجهة بشكل كبير المتأهل إلى دور الـ16.

طالع أيضا

في الدرجة الثانية - تعديل موعد مباراتين بسبب كأس مصر

تأثير الفراشة الذي خدع زيدان وخدم توخيل

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

رسميا - بيراميدز يعين هاني سعيد مديرا رياضيا للنادي