أسوان يفرض التعادل على بيراميدز ليبقى الأهلي في الصدارة

في أول مواجهة بينهما على الإطلاق بالدوري الممتاز نجح أسوان في فرض التعادل على بيراميدز بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الأسبوع السادس.

الفريق القادم من صعيد مصر نجح في تدارك الأمور في تأخره مرتين في النتيجة ليفرض على بيراميدز التعادل الثالث في المسابقة.

هدفا بيراميدز سجلهما جون أنتوي ومحمد فاروق، فيما تكفل أوميد أوكري بهدفي أسوان.

رصيد بيراميدز بات 12 نقطة بالتساوي مع الأهلي المتصدر، لكن الأول لعب مباراتين أكثر، أما أسوان فبقى في مركزه الـ14 برصيد 5 نقاط.





































أنتوي، الهداف التاريخي للأجانب في الدوري، افتتح التسجيل لبيراميدز مبكرا مع الدقيقة السابعة. عرضية من الجانب الأيمن استقبلها برأسه في الشباك ليحقق رقما قياسيا.

أنتوي سجل أول أهدافه في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز ورفع رصيده إلى 69 هدفا في تاريخ البطولة.

والموسم الحالي هو الثامن على التوالي من الدوري الذي يسجل فيه النجم الغاني البالغ عمره 27 عاما.

وتخطى أنتوي النجم حسني عبد ربه أيقونة الإسماعيلي الذي سجل 68 هدفا في الدوري.

وعادل اللاعب السابق للإسماعيلي والأهلي ومصر للمقاصة، إبراهيم توفيق نجم طنطا السابق وصلاح أمين مهاجم مصر للمقاصة الحالي، اللذان سجل كل منهما 69 هدفا في الدوري.

لكن مع نهاية الشوط الأول نجح أوكري في تسجيل التعادل من تسديدة داخل منطقة الجزاء فشل الحارس مهدي سليمان في التصدي لها بالدقيقة 43.

والرد من بيراميدز لم يتأخر واحتاج إلى دقيقة واحدة فقط لترجيح كفته من جديد.

محمد فاروق في الدقيقة 44 أطلق تسديدة قوية في أعلى الزاوية اليمنى للحارس مسعد عوض، ليصل إلى هدفه الثالث في المسابقة.

الشوط الثاني كان إيقاعه أهدأ كثيرا، مع استحواذ سلبي من بيراميدز.. وقد كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.

أوكري عاد من جديد ليفاجئ شباك أصحاب الأرض مستفيدا من تمريرة بينية من أحمد عبد الظاهر وضعته في موجهة سليمان ليضعها على يساره مدركا التعادل.

والإثيوبي عادل أهداف محمد فاروق وحسين الشحات ورمضان صبحي لاعبا الأهلي ومحمد شريف لاعب إنبي وأحمد شرويدة مهاجم حرس الحدود.

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