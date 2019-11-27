عمان والبحرين يرفضان الصدارة المبكرة ويتعادلان في خليجي 24

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 18:54

كتب : FilGoal

البحرين - عمان

تعادل منتخبا سلطنة عمان والبحرين سلبيا بدون أهداف في افتتاح مبارياتهما في بطولة خليجي 24 في ملعب عبد الله بن خليفة.

وأقيمت المباراة لحساب المجموعة الثانية التي تضم أيضا كلا من السعودية والكويت.

وحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشواره بالبطولة التي تقام في قطر.

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ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص الخطيرة عدا الدقيقة 34 حينما سدد المنذر ربيع كرة قوية تصدى لها حارس البحرين.

وبعدها في الدقيقة 77 وتألق حارس البحرين فايز الرشيدي في التصدي لتسديدة أحمد مبارك كانو.

وحرمت العارضة لاعب البحرين محمد الرميحي من تسجيل هدفا في الدقيقة 79.

وسوف يلتقي منتخب عمان مع الكويت في الجولة المقبلة فيما يواجه المنتخب البحريني نظيره السعودي.

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خليجي 24 البحرين عمان

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