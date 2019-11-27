مورا: سعيد بإعجاب مورينيو بي.. وهذا ما حدث حينما حاول ضمي لـ ريال مدريد

أبدى لوكاس مورا لاعب توتنام سعادته الكبيرة بإعجاب جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد للفريق به وإشراكه في أول مباراتين له مع الفريق بعدما تولى قيادته.

لوكاس مورا النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

وقال مورا للصحفيين: "أنا سعيد بإعجاب مورينيو بي وبمنحه الفرصة لي، الكل يعرف مورينيو جيدا لا أحتاج للحديث عنه لأنه فائز وبطل، من الهام جدا الحصول على ثقته وأتمنى مساعدته ومساعدة الفريق".

وأضاف "مورينيو توج بالكثير من البطولات وأنا على يقين إنه أنه لديه الكثير ليقدمه للفريق".

وواصل اللاعب البرازيلي "الكل يعرف إن مركزي ليس المهاجم الصريح لكن حينما أشركني ماوريسيو بوكيتينو فيه حاولت تقديم أفضل ما لدي، لكن الآن أشعر براحة أكثر للعبي على الجناح".

وكشف مورا عن تفاصيل مفاوضات ريال مدريد معه حينما كان يلعب في ساو باولو لضمه وقتما كان مورينيو مدربا للفريق الإسباني.

وقال مورا: "نعم الأمر حقيقي تحدث وكلائي ووالدي مع مورينيو لكن في اللحظة الأخيرة جاء باريس سان جيرمان وأتم الصفقة".

وأكمل "لم أعمل مع مورينيو من قبل والآن لدي الفرصة لأعرفه أكثر ولكن كبداية فكلنا سعداء ونشعر بالتفاؤل ونؤمن به".

وأتم "خطوة بخطوة سنفهم فلسفته وطريقته في اللعب".

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