ليفاندوفسكي: يجب أن أعترف بإدمان تسجيل الأهداف

يبدو أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ لم يكن مقتنعا بأنه هداف من طراز رفيع رغم تحقيق معظم الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف.

ليفاندوفسكي سجل رباعية في شباك النجم الأحمر ضمن فوز بايرن بسداسية في خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي على تويتر مازحا: "يجب أن أعترف أنني أصبحت مدمنا بتسجيل الأهداف".

ليفاندوفسكي سجل 4 أهداف متتالية في ظرف 14 دقيقة، بدأت مع الدقيقة 53 وانتهت عند الدقيقة 68.

وبات الدولي البولندي ثاني لاعب في تاريخ المسابقة يسجل سوبر هاتريك في فريقين مختلفين بالمسابقة بعد ليونيل ميسي قائد برشلونة.

يذكر أن ليفاندوفسكي هو أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل في 9 مباريات متتالية، وأول لاعب يصل إلى 13 هدفا في 9 جولات، ليواصل تألقه خلال الموسم الجاري.

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