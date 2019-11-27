في الدرجة الثانية - طردان و7 أهداف.. الرجاء يحسم دربي مطروح

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:25

كتب : رضا السنباطي

الرجاء

تمكن الرجاء من تحقيق الفوز على الحمام بأربعة أهداف مقابل ثلاثة للحمام ضمن مباريات الجولة السادسة في مجموعة بحري من الدوري المصري الدرجة الثانية.

دربي مطروح شهد قيادة فنية مؤقتة لكلا الفريقين، الرجاء بقيادة رضا أبو اليزيد إذ حصد 6 نقاط في مباراتين وتصدر قمة المجموعة مؤقتا برصيد 12 نقطة، والحمام بقيادة سمير سعد.

وشاهد مجدي طلبة نجم الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق والمرشح لقيادة الحمام.

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انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق سجل للرجاء إبراهيم رخا وسجل للحمام شهاب محمد.

وفي الدقيقة 60 تقدم للرجاء إسلام جمارك ثم تعادل للحمام محمود زناتي في الدقيقة 65 وتقدم للحمام بالهدف الثالث محمود أبو جودة ثم تعادل للرجاء إسلام جمارك بالهدف الثالث وأحرز هدف الفوز للرجاء رزق عبد الحليم في الدقيقة 92.

وطرد حكم المباراة سعيد أحمد لاعب الرجاء وشهاب محمد لاعب الحمام.

واختتمت مباريات مجموعة الصعيد بتعادل طهطا مع البنك الأهلي بالتعادل السلبي لينفرد البنك الأهلي بصدارة المجموعة برصيد 14 نقطة.

وتعرض عمرو سمير لاعب البنك الأهلي للإصابة وتم نقله لمستشفى طهطا.

وستستكمل مباريات الاسبوع السادس غدا في مجموعة بحري ومباريات الأسبوع الخامس لمجموعة القاهرة.

ويلتقي المنصورة مع بيلا وبلدية المحلة مع الاولمبي وأبوقير للأسمدة مع المالية وفاركو مع دكرنس وألعاب دمنهور مع غزل المحلة.

بينما تقام مباريات مجموعة القاهرة بين الزرقا مع بتروجت والترسانة مع الداخلية، والقناة مع سيراميكا كليوباترا.

والنجوم يستضيف النصر ومنتخب السويس مع المريخ وكوكاكولا مع الجمهورية بشبين.

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