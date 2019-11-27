في وداع ماسكيرانو ولافيتزي.. كانافارو يقترب من حصد لقب الدوري الصيني

قبل جولة على ختام الدوري الصيني، يتواصل الصراع المحتدم وسيفصلنا 90 دقيقة فقط لحسم بطاقة المسابقة بعد منافسة ثلاثية على اللقب طيلة الموسم.

شنجهاي سيبج حامل اللقب فقد فرصته بشكل رسمي اليوم في الدفاع عنه، وأصبح الصراع ثنائي بين جوانزو إيفرجراند وبكين جوان للجولة الأخيرة.

الصراع قبل بداية الجولة الـ 29

جوانزو إيفرجراند 66

بكين جوان 64

شنجهاي سيبج 62

الفرق الثلاثة المتصارعة التقت مع هيبي تشينا فورتين وجوانزو أر أف وبكين ريهيني على الترتيب.

وأصبح الترتيب كالآتي عقب نهاية الجولة قبل الأخيرة

جوانزو إيفرجراند 69

بكين جوان 67

شنجهاي سيبج 63

جوانزو إيفرجراند × هيبي تشينا فورتين

كرّم نادي هيبي تشينا فورتين الثنائي الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو وإيزيكيل لافيتيزي على نهاية مشوارهما مع الفريق، إذ يرحل ماسكيرانو صوب أستوديانتيس الأرجنتيني بدءا من يناير المقبل.

الثنائي ظهر قبل بداية اللقاء حصل الثنائي على قمصان تكريمية، لافيتيزي وقميص بالرقم 34 (نسبة إلى 34 هدفا في 3 مواسم ونصف) وماسكيرانو بالقميص رقم 304 (نسبة إلى 304 استخلاص للكرة خلال موسمين).

جوانزو الذي يقوده فنيا فابيو كانافارو أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين عبر البرازيليين أندرسون تاليسكا وباولينيو في الدقائق 12 و41.

وأضاف باولينيو لاعب برشلونة السابق الهدف الثالث والتاسع العشر له الموسم الجاري في الدقيقة 58.

وأنهى لافيتيزي مشواره مع الفريق بهدف في الدقيقة 81 حفظ به ماء وجه هيبي في آخر مباراة له وسط جماهيره والهدف رقم 35 في مسيرته مع الفريق.

بكين جوان × جوانزو أر أف

ظل بكين منافسا على لقب الدوري حتى الجولة المقبلة تحت قيادة مدربه الفرنسي برونو جينيسو –مدرب ليون الفرنسي السابق- إذ تقدم الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف في الشوط الأول.

البرازيلي ريناتو أوجوستو تقدم في الدقيقة 28، وفي خلال 5 دقائق أضاف الكونغولي سيدريك باكامبو هدفين في الدقائق 31 و33.

وانتهت المباراة بنتيجة 4-1 ظل بها الفريق على بُعد نقطتين عن الصدارة.

الجولة الأخيرة ستشهد المنافسة الأبرز على اللقب بعد حسم المقاعد الآسيوية بين الثلاثة الأوائل، ومقاعد الهبوط.

يلتقي جوانزو إيفرجراند مع شنجهاي شينوا، فيما بكين جوان يستضيف شاندونج ليونينج صاحب المركز الرابع.

فوز جوانزو يعني تتويجه باللقب الثامن في تاريخه في المواسم التسعة الأخيرة بعدما تخلى عن اللقب لصالح شنجهاي سيبج الموسم الماضي.

هبوط دونادوني وخسارة ثقيلة لبنيتيز

وفقدّ شنجهاي سيبج أي فرصة في الفوز باللقب، إذ كان يحتاج للفوز مع تعثر منافسيه، رغم تقدمه أولا عن طريق النمساوي ماركو أرناتوفيتش في الدقيقة الثالثة.

وفرض ميخاتي ديوب التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 57.

وخسر داليان ييفانج الذي يقوده المدير الفني الإسباني رافائيل بينيتيز بنتيجة 5-1 أمام تيانجين تيهاني، متلقيا الهزيمة الثالثة في آخر 5 مباريات.

فوز تيانجين وتعادل شينزين قاد الأخير للهبوط بشكل رسمي في المركز قبل الأخير بعدما اتسع الفارق إلى 4 نقاط.

شينزين الذي يقوده المدير الفني الإيطالي روبرتو دونادوني فشل في الحفاظ على تقدمه بنتيجة 3-2 في الشوط الأول وتعادل بنتيجة 3-3.

توقف رصيده عنده 21 نقطة مقابل 25 نقطة لتيانجين تيهاني الذي ضمّن بقاءه وسط الكبار.

وكان فريق شنجهاي كوانجدو الذي يلعب الإيفواري يايا توريه قد تأهل مسبقا للموسم المقبل من الدوري السوبر الصيني (طالع التفاصيل).

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