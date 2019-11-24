مدافع ليفربول: القتال على الفوز في أي ظروف من شيم الفرق الكبرى

يرى ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه أصبح يمتلك شيمة من شيم الفرق الكبرى، وهي الفوز في أي ظروف مهما كانت صعوبتها.

وانتصر ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وواصل التغريد في صدارة الدوري الإنجليزي بفضل هدف روبرتو فيرمينو المتأخر.

وقال أرنولد "كانت العاطفة تغمرنا بعد المباراة. لقد كانت مباراة عصيبة في في أحد الملاعب الصعبة. لدى كريستال بالاس مجموعة من اللاعبين الممتازين، ولطالما كانت زيارتنا إلى سيلهرست بارك صعبة للغاية، لذلك نحن سعداء كثيرًا بالفوز الذي تحقق لنا ونتمنى أن نواصل السير على نفس المنوال في المباريات القادمة".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "دائمًا ما تكون المباراة الأولى بعد التوقف الدولي صعبة، لأننا نلعب بطرق مختلفة مع منتخبات بلادنا ثم يكون علينا العودة للعب بنفس الأساليب التي تعودنا عليها مع أنديتنا".

وأردف "السفر الطويل أيضًا يتسبب في الإرهاق والتعب لبعض اللاعبين، ولذلك ربما لم نقدم أفضل أداء لنا، ولكننا استطعنا تحقيق الفوز في النهاية، وهذا هو الشيء الأهم. هذه هي شيمة الفرق الكبرى، أن تقاتل من أجل تحقيق الفوز تحت أي ظروف، وهذا ما فعلناه".

يعد الفوز على كريستال بالاس هو الثالث على التوالي الذي يتحقق لكتيبة يورجن كلوب خارج الديار بهدف بعد الدقيقة 85، ليثبت لاعبو الريدز مرة أخرى أنهم يمتلكون عقلية لا مثيل لها.

وأكمل صاحب القميص رقم 66: "لقد أظهرنا هذه الروح في أكثر من مناسبة هذا الموسم وفي الموسم الماضي كذلك، وأثبتنا أننا نمتلك عقلية مميزة وهزيمة كبيرة على تحقيق الفوز دائمًا. بالأمس استقبلنا هدف التعادل في وقت صعب، ولكننا استطعنا أن نتدارك الموقف سريعًا وسجلنا هدف الفوز بعد وقت قصير. كنا نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة، ومرة أخرى أثبتنا أننا نمتلك جودة عالية في الفريق".

من جهة أخرى، تحدث الظهير الدولي الإنجليزي عن قلة المباريات التي حافظ فيها ليفربول على نظافة شباكه هذا الموسم، وقال: "لقد تعرضنا لموقف التأخر في النتيجة أو استقبال التعادل في الدقائق الأخيرة في أكثر من مناسبة هذا الموسم، ولكن في كل مرة كنا نتمكن من قلب النتيجة لصالحنا قبل انتهاء الوقت وأثبتنا أننا فريق لا يهزم بسهولة".

وأتم "بالطبع سنسعى لعدم تكرار هذه المواقف في المستقبل، وهدفنا هو الحفاظ على نظافة شباكنا في عدد أكبر من المباريات، لأننا لم نخرج بشباك نظيفة في الكثير من المواجهات هذا الموسم. لقد حصدنا عدد كبير من النقاط، ولكن لا يزال الموسم طويلًا".

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يلعب ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل ملاقاة برايتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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