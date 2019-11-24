كلوب: لا نلعب كرة القدم لنظهر أننا اخترعناها

ألمح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن ما يهمه حاليا هو تحقيق النتائج الإيجابية، مشددا على أن الانتصارات المتأخرة التي يحققها الفريق مؤخرا تأتي بفضل حماس لاعبيه.

وانتصر ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي وواصل التغريد في صدارة الدوري الإنجليزي بفضل هدف روبرتو فيرمينو المتأخر.

عما إذا كان قد أصبح معتادًا على الانتصارات المتأخرة، أوضح كلوب "قلت خلال الأسبوع أنني حقاً لا أعتبر ذلك أمراً مفروغاً منه، كيف يمكنني ذلك؟ مع كل الأشياء التي لم تكن جيدة، كنا الجانب المهيمن، وكنا أكثر نشاطًا في الفريق، ودافع كريستال بالاس من العمق معظم الوقت".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا نتوقف عند هذه الأشياء حتى في اليوم الذي لا نكون فيه مثاليين. تستطيع أن ترى الهدف، تستطيع أن ترى حماس الأولاد".

وعن هدف الفوز المتأخر "ظننت أن الكرة سكنت المرمى بالفعل مرتين قبل أن ينهيها روبرتو فيرمينو، لم أكن رأيتها بعد. لا أعلم ما إذا كان حارس المرمى قد تصدى لها أم لا، أو إذا قام اللاعب بتشتيتها على الخط، ليس لدي أي فكرة. لكننا سجلنا هذا الهدف ومنذ تلك اللحظة دافعنا جيدًا".

وأكمل "كان هناك ركلة رأسية مزدوجة رائعة من كريستيان بينتيكي بعد ذلك، لكن بصرف النظر عن ذلك، لم يكن لكريستال بالاس الكثير من الفرص. ودافعنا جيدًا لمدة 10 دقائق قبل النهاية".

واستمر الألماني "نحن لا نلعب كرة القدم لنظهر أننا اخترعنا كرة القدم لأننا لم نفعل ذلك. لدينا وظيفة يجب القيام بها، وعلينا الحصول على نتائج جيدة للفريق وهذا ما فعلناه مرة أخرى".

وأتم "نواجه الآن نابولي ثم برايتون وهي مواجهات صعبة للغاية، ثم أعتقد أن لدينا مباراة الدربي، مباريات صعبة للغاية قادمة وما زلنا نضع أساسًا لنا، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في ذلك".

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يلعب ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل ملاقاة برايتون في الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

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