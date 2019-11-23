نهاية قمة البريميرليج - سيتي (2)-(1) تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في قمة الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.

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وتقام المباراة في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2-1

ق 76: نزول خيسوس وخروج أجويرو

ق 74: نزول باتشواي وماونت بدلا من جورجينو وأبراهام

ق 66: التغيير الثاني لمانشتسر سيتي بنزول فيل فودين بدلا من دافيد سيلفا

ق 58: التغيير الأول لتشيلسي بنزول رييس جيمس بدلا من إيمرسون

ق. 53 عرضية من أزبليكويتا وتسددية من كانتي تصطدم بالدفاع وتتحول لركنية.

ق. 51 تبديل أول لسيتي. إلكاي جوندوجان شارك بدلا من رودري الذي خرج غاضبا.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي 2-1

ق 42: أووووووه أجويرو يهدر فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما قطع الكرة من الحارس كيبا وسدد في العارضة

ق 37: جووووول رياض محرز يسجل هدف ثاني رائع لمانشستر سيتي

ق 28: جووووووول دي بروين يسجل التعادل لمانشستر سيتي بعد مراوغة رائعة لجورجينو

ق 21: جوووووووووووول تشيلسي يسجل الهدف الأول عن طريق كانتي

ق 15: ركنية لتشيلسي والكرة تصل إلى توموري الذي سدد كرة خطيرة مرت جوار مرمى مانشستر سيتي

ق 8: انطلاقة رائع من ويليان ويسدد بقوة والكرة تمر جوار مرمى سيتي

ق 4: أوووووه دي بروين يهدر الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة