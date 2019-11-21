جون تيري يتحدث عن علاقة مورينيو بفشل تجربة صلاح ودي بروين مع تشيلسي

تحدث جون تيري قائد تشيلسي السابق ومساعد مدرب أستون فيلا السابق عن علاقة البرتغالي جوزيه مورينيو بفشل تجربة محمد صلاح وكيفن دي بروين في صفوف البلوز قبل 5 سنوات.

الثنائي تألق بعد الرحيل من تشيلسي في 2015 وأصبح كلاهما ضمن أفضل لاعبي العالم مؤخرا.

وقال تيري في تصريحات لراديو عين دبي: "عندما كنت لاعبا في تشيلسي كنت أرى لاعبين مثل صلاح وكيفن دي بروين يأتون ولا يستطيعون فرض أنفسهم على التشكيل الأساسي".

وأضاف "نعم أصبحوا الآن موهوبين جدًا ولكن وقتها كانوا صغار في السن ولذلك لم يكن مورينيو لديه الوقت لوضعهم في التشكيل وإبعاد أرين روبين وداميان داف، لأننا كنا ننتصر كل أسبوع ووظيفته على المحك".

وأكمل "كما قلت من قبل، إذا كنت تقل بنسبة 10% أو 20% عن مستوى داف وروبن اللذين كانا يسجلان 20 هدفًا في كل موسم. فلن تنجح في إبعادهم عن التشكيل الأساسي".

الأرقام تكشف أن ما قاله تيري ليس صحيحا، لأن داميان داف وروبين رحلا عن الزرق في 2006 و2007 قبل سنوات عديدة من انضمام صلاح ودي بروين، كما أن الجناح الهولندي سجل 19 هدفا فقط خلال 3 مواسم مثل زميله الإيرلندي.

وأتم تيري "كل التقدير لصلاح ودي بروين لأنهما ذهبا إلى فريق آخر وأثبتا أنهما جيدان بما فيه الكفاية ولكن في وقتهما مع تشيلسي لم يكونا جيدان بما يكفي".

الدولي المصري سجل هذا الموسم 9 أهداف، 6 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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رمضان صبحي ينال تصفيق الإعلامين بالمؤتمر الصحفي بعد رده على سؤال هل المنتخب الأولمبي في احتياج لمحمد صلاح أم لا!؟



"مع احترامي لكل الناس اللي بتتكلم في 21 راجل في المنتخب تعبوا محتاجين ياخدوا حقهم الأول، قبل ما نتكلم مين هينضم من المنتخب الأول"#العبها_صح pic.twitter.com/tUXOjJVHNn — dmc sports (@DMCSports) November 21, 2019

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