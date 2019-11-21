مورينيو: يونايتد احتل قلبي.. أحببت الكثير من الأشياء هناك

الخميس، 21 نوفمبر 2019 - 18:14

كتب : رامي جمال

جوزيه مورينيو

قال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام إنه فريقه السابق مانشستر يونايتد مازال يحتل مكانا خاصا في قلبه رغم إقالته منه في شهر ديسمبر الماضي.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات مورينيو التي قال فيها: "تلقيت أمس 50 رسالة من لاعبي يونايتد والجهاز الفني والإدارة".

وأضاف "هذا يعني لي العالم، الأمر يتعلق باحترام الناس لك".

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وأكمل مورينيو "يونايتد احتل مكانا خاصا في قلبي حتى مع عدم استمتاعي ببعض الأشياء لكنني أحببت الكثير من الأشياء هناك مثل الجماهير والأشخاص الذين عملوا في النادي".

وخلال عامين ونصف قضاهم مورينيو في يونايتد توج المدرب البرتغالي بالدوري الأوروبي والدرع الخيرية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

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