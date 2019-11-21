مران الزمالك – عودة الدوليين.. ومشاركة محمد عبد الغني

عاد اللاعبون الدوليون لمران الزمالك الذي أقيم اليوم الخميس استعدادا للقاء إنبي الإثنين المقبل في الدوري.

وانتظم في المران كل من محمود علاء وعبد الله جمعة ومحمد عواد وأحمد سيد "زيزو" عقب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشارك حازم إمام الظهير الأيمن في المران بعدما خاض تدريبات تأهيلية عقب اقترابه من تعافيه من إصابة بشد عضلي.

كما شارك محمد عبد الغني مدافع الفريق في المران الجماعي بعد نهاية البرنامج التأهيلي الذي خضع له على مدار اليومين الأخيرين.

وخضع طارق حامد لاعب خط وسط الفريق لتدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية في ظل الإجهاد الذي يعاني منه.

وحصل يوسف إبراهيم "أوباما" على راحة من المران بسبب معاناته من نزلة برد.

وخضع محمد حسن وإسلام جابر لتدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

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