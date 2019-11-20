طبيب تونس يكشف إصابات ثلاثي المنتخب: استبدال ساسي حتى لا تتضاعف حالته

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019 - 14:22

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي

كشف سهيل الشملي طبيب منتخب تونس عن الإصابات التي تعرض لها ثلاثي الفريق أمام غينيا الاستوائية يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وكان فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك قد تعرض للإصابة وتم استبداله اضطراريا.

وكشف الشملي في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح التونسية: "الإصابات لا تكتسي خطورة كبيرة".

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وقال الشملي "تم استبدال ساسي حتى لا تتضاعف حالته بعد إحساسه ببعض الأوجاع في أوتار الفخذ".

وأضاف طبيب منتخب تونس "يعاني سيف الدين الخاوي من تمطط عضلي بسيط، بينما وهبي الخزري يعاني من إصابة على مستوى إصبع اليد ولا تحتاج لراحة".

وأتم الشملي تصريحاته "توالي المباريات من الطبيعي أن ينتج عنه بعض الإصابات، لكن الجهاز الفني حرص على ألا يعرض سلامة اللاعبين للخطر".

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