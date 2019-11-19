تصفيات آسيا - انتصارات سوريا وقطر تتواصل.. تعادل بين العراق والبحرين

حافظ المنتخب السوري على صدارة المجموعة الأولى في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكأسي العالم 2022 وآسيا 2023.

نسور قاسيون تخطوا الفلبين بهدف دون رد سجله ورد سلامة في الدقيقة 23 ليرفع المنتخب العربي رصيده إلى 15 نقطة بفارق كبير عن الصين التي لعبت مباراة أقل، وتملك في جعبتها 7 نقاط بالتساوي مع الفلبين.

ووصل المنتخب السوري إلى انتصاره الخامس على التوالي في التصفيات متربعا في صدارة المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الخامسة واصل المنتخب القطر بطل آسيا انتصاراته كذلك ليضمن حفاظه على الصدارة.

وتخطى العنابي مضيفه الأفغاني بهدف نظيف سجله أكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقيقة 76.

رصيد قطر ارتفع إلى 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن عمان التي تلعب مع الهند في نفس اليوم وأمامها فرصة تقليص الفارق لنقطة وحيدة.

أما أفغانستان فتوقف رصيدها عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي المجموعة الثالثة تقاسم المنتخبان العراقي والبحريني نقاط المواجهة بينهما بعد التعادل سلبيا.

ليستمر أسود الرافدين في الصدارة بـ11 نقطة، بفارق نقطتين عن الجار العربي البحريني.

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