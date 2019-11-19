المقاصة يتعادل مع الإسماعيلي وديا

تعادل مصر للمقاصة مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء باستاد الإسماعيلية.

وتأتي المواجهة الودية ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة توقف الدوري الحالية لمشاركة المنتخب الأولمبي ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر.

سجل هدف المقاصة صلاح عاشور بينما أحرز هدف التعادل للإسماعيلي محمد الشامي.

وبدأ أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق الفيومي المباراة بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع : أحمد مودي - شريف حازم - محمد دسوقي - عصام صبحي.

الوسط: مصطفي شبيطة - حسني فتحي - محمد رمضان - إيدو موسيس.

الهجوم: عمرو مرعي - صلاح عاشور .

جاءت المباراة قوية وأشرك ميدو عددا كبيرا من اللاعبين وقدم فريق المقاصة أداءا متوازنا خلال اللقاء.

الفريق الفيومي دخل في معسكر مغلق بالإسماعيلية لمدة أسبوع تخلله عدد من المباريات الودية.

وأكد ميدو لمركز ناديه الإعلامي أن المعسكر "كان ناجحا ومفيدا من أجل الحفاظ على جاهزية وتجانس اللاعبين خلال فترة التوقف وقبل مباراة حرس الحدود" المقرر إقامتها 26 نوفمبر في الأسبوع السادس بالدوري.

ومن المقرر أن ينهي المقاصة معسكره بالإسماعيلية غدا الأربعاء ويعود الفريق إلى القاهرة مساءا استعدادا لاستئناف الدوري بمواجهة الحرس.

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