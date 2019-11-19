بالفيديو - أول فوز رسمي لـ خليلوزيتش.. المغرب يتجاوز بوروندي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 16:52

كتب : FilGoal

المغرب - بنين - كأس أمم إفريقيا 2019

فاز منتخب المغرب على مضيفه بوروندي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الأمير لويس رواجاسوري، بالجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

نصير مزراوي، ويوسف النصيري، وأشرف حكيمي سجلوا أهداف المغرب.

ليرفع المغرب رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا، وتفشل بوروندي في حصد أي نقطة حتى اللحظة.

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المغرب تعادل في الجولة الأولى على ملعبه دون أهداف أمام موريتانيا التي تلعب اليوم أمام إفريقيا الوسطى، وكلاهما يمتلك فرصة خطف الصدارة من المغرب.

ويعد هذا الفوز هو الأول رسميا للفرنسي وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب، والثاني عموما في 6 مباريات مع أسود الأطلس.

وافتتح المغرب التسجيل في الدقيقة 27 عن طريق مزراوي لاعب أياكس بعد متابعته لتصدٍ فاشل من حارس مرمى بوروندي.

قبل أن يضيف زميله النصيري الهدف الثاني للمغرب في الدقيقة 39 بعد محاولات متتالية من الهجوم الضيف.

وأخيرا اختتم حكيمي الأهداف بانطلاقة وتسديدة قوية في الدقيقة 83.

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