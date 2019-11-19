بالفيديو – أوزبكستان تتجاوز فلسطين في أول فوز بحقبة ما بعد كوبر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

أوزبكستان - فلسطين

قفزت أوزبكستان إلى صدارة المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، بفوزها 2-0 على ضيفتها فلسطين، في ملعب باختاكور المركزي.

إلدور شومورودوف سجل هدفي المباراة مقاسمة بين شوطي المباراة.

لترفع أوزبكستان رصيدها إلى 9 نقاط من 5 مباريات، وتقدمت مؤقتا على السعودية صاحب الـ 8 نقاط من 4 مباريات.

أخبار متعلقة

بالفيديو - مجموعة مصر.. تعادل بين كينيا وتوجو يمنح جزر القُمر الصدارة بالفيديو - مجموعة مصر.. هدف صاروخي يمنح كينيا التقدم على توجو بالفيديو – المطوع يقود الكويت لانتصار في أرض نيبال بتصفيات المونديال بالفيديو – ميسي يخطف تعادلا قاتلا للأرجنتين مع أوروجواي

فيما تجمّد رصيد فلسطين عند 4 نقاط في المركز الرابع.

وعجز منتخب فلسطين عن تكرار فوزه على أوزبكستان الذي تحقق في جولة الإياب بهدفين دون رد بشهر سبتمبر.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ فاديم أبراموف الذي خلف هيكتور كوبر كمدرب لمنتخب أوزبكستان في ولاية ثانية.

أوزبكستان تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة 17 برأسية شومورودوف مهاجم روستوف الروسي.

قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ليرفع شومورودوف رصيده إلى 6 أهداف في التصفيات الحالية، ويسجل في المباراة الرابعة على التوالي.

اقرأ أيضا:

كانو وبدر المطوع يهددان عرش أحمد حسن

رسميا - عودة لويس إنريكي لتدريب إسبانيا

جاريدو يتحدث عن مواجهة الأهلي

أرقام في الجول - منتخب مصر "عاجز"

ميدو ينتقد منتخب مصر

فلسطين أوزبكستان تصفيات كأس العالم

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصطفى محمد: سنعمل على حصد ميدالية أولمبية 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
شوقي غريب: التأهل للأولمبياد اعتذار للجماهير عن إخفاق كأس الأمم 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
رمضان صبحي: التأهل للأولمبياد هدية للجماهير التي تتعذب للتواجد في المدرجات 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
الجنايني: مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي 3 ساعة | حلم طوكيو 2020
بالفيديو - جنابري وفينالدوم ينفجران في انتصاران عريضان لـ ألمانيا وهولندا 3 ساعة | أوروبا
فضل: ليس ضروريا انضمام 3 لاعبين من المنتخب الأول للأولمبي 4 ساعة | حلم طوكيو 2020

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مرتضى: ردي على تركي آل الشيخ قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية 2 شوقي غريب: ما حدث أمام الكاميرون لم تشاهده إفريقيا من قبل 3 منتخب مصر يبدأ الشوط الثاني ضد جزر القمر بـ10 لاعبين 4 في الجول يكشف تفاصيل عرض أهلي جدة لـ محمود علاء.. وموقف اللاعب والزمالك

قد ينال إعجابك