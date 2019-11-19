بالفيديو – أوزبكستان تتجاوز فلسطين في أول فوز بحقبة ما بعد كوبر

قفزت أوزبكستان إلى صدارة المجموعة الرابعة لتصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، بفوزها 2-0 على ضيفتها فلسطين، في ملعب باختاكور المركزي.

إلدور شومورودوف سجل هدفي المباراة مقاسمة بين شوطي المباراة.

لترفع أوزبكستان رصيدها إلى 9 نقاط من 5 مباريات، وتقدمت مؤقتا على السعودية صاحب الـ 8 نقاط من 4 مباريات.

فيما تجمّد رصيد فلسطين عند 4 نقاط في المركز الرابع.

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وعجز منتخب فلسطين عن تكرار فوزه على أوزبكستان الذي تحقق في جولة الإياب بهدفين دون رد بشهر سبتمبر.

ليكون هذا الفوز هو الأول لـ فاديم أبراموف الذي خلف هيكتور كوبر كمدرب لمنتخب أوزبكستان في ولاية ثانية.

أوزبكستان تقدمت بالهدف الأول في الدقيقة 17 برأسية شومورودوف مهاجم روستوف الروسي.

قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ليرفع شومورودوف رصيده إلى 6 أهداف في التصفيات الحالية، ويسجل في المباراة الرابعة على التوالي.

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